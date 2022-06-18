ESPN: كروز أزول يقدم عرضًا لاستعادة جوناثان رودريغز من النصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي كروز أزول المكسيكي يرغب في استعادة لاعبه السابق الأوروغواياني جوناثان رودريغز لاعب نادي النصر السعودي.

وبحسب صحيفة ”ESPN“، فإن النادي المكسيكي قدم لجوناثان عرضًا بلغت قيمته 5 ملايين دولار على أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وصرحت تقارير صحفية سابقًا أن جوناثان يرغب في العودة إلى المكسيك من جديد لأنه لم يشعر بالسعادة والارتياح مع النصر، وأنه يعيش فترات سيئة مع الفريق السعودي وقد انضم للفريق في يناير الماضي.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت في وقت سابق أن رودريغيز تحول من هداف الكرة المكسيكية للاعب يفتقد للتهديف حاليًا مع النصر.

وسبق لجوناثان البالغ من العمر 28 عامًا، اللعب لكروز أزول في 2019، قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2022.

وبدأ جوناثان مسيرته مع ناديي أتلتيكو فلوريدا وبينارول في أوروغواي،ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى ديبورتيفو الإسباني، ثم إلى سانتوس المكسيكي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جوناثان سجل هدفًا وحيدًا في 9 مباريات مع النصر، علمًا بأنه سجل 50 هدفًا، وصنع 12 في 109 مباريات مع كروز أزول، في حين سجل 37 هدفًا، وصنع 8 في سانتوس لاغونا، أما مع بينارول فسجل 20 هدفًا، وصنع 11 في 49 مباراة.

ويحتل النصر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، محققًا 17 فوزًا، مقابل 4 تعادلات، و7 خسائر.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الحزم، في 23 يونيو الجاري، على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الـ29، من الدوري السعودي ثم يلعب مع الفتح يوم 27 يونيو في الجولة الأخيرة.

وينحصر لقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2021/2022 بين الهلال والاتحاد، ويملك الهلال 61 نقطة من 28 مباراة وهو نفس رصيد الاتحاد مع تبقي جولتين على النهاية، علمًا بأن اللقب ينحصر بين الفريقين.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وسيضمن نادي الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي حال الفوز على الفتح مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق، يوم الخميس المقبل، كما سيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.