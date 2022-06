أس: خوان ماتا رفض عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد السابق تلقى عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب رفض العرض.

وبحسب الصحيفة فإن الهلال أحد أنجح الأندية السعودية وأحد أهم أندية كرة القدم الآسيوية قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو للاعب الوسط الإسباني البالغ من العمر 34 عاما، لكن ماتا لم يقتنع بالعرض ويفضل انتظار عروض جديدة.

وانتهى عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وتلقى عروضا من أندية تركية أيضا لكنه رفضها، ويبدو أنه يفضل اللعب لنادٍ كبير.

وأكدت ”أس“ أن خوان ماتا يرغب في الاستمرار في أندية كبيرة ويفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أيضا تحاول أندية إسبانية ضمه ويعتقد اللاعب أن بإمكانه تقديم مستوى كبير رفقة أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأبدت إدارة مانشستر يونايتد رغبتها في الاعتماد على الدولي الإسباني السابق في منصب إداري في حال قرر اعتزال كرة القدم، لكن اللاعب يرغب في مواصلة اللعب لسنوات قادمة.

