أس: خوان ماتا رفض عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد السابق تلقى عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب رفض العرض.

وبحسب الصحيفة فإن الهلال أحد أنجح الأندية السعودية وأحد أهم أندية كرة القدم الآسيوية قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو للاعب الوسط الإسباني البالغ من العمر 34 عاما، لكن ماتا لم يقتنع بالعرض ويفضل انتظار عروض جديدة.

وانتهى عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وتلقى عروضا من أندية تركية أيضا لكنه رفضها، ويبدو أنه يفضل اللعب لنادٍ كبير.

وأكدت ”أس“ أن خوان ماتا يرغب في الاستمرار في أندية كبيرة ويفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أيضا تحاول أندية إسبانية ضمه ويعتقد اللاعب أن بإمكانه تقديم مستوى كبير رفقة أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأبدت إدارة مانشستر يونايتد رغبتها في الاعتماد على الدولي الإسباني السابق في منصب إداري في حال قرر اعتزال كرة القدم، لكن اللاعب يرغب في مواصلة اللعب لسنوات قادمة.

وانطلقت مسيرة خوان ماتا من فريق ريال مدريد في الفئات الصغرى ولعب للفريق الثاني حتى 2007، وانتقل إلى فالنسيا ولعب له من 2007 إلى 2011، وبعدها لعب لتشيلسي 3 سنوات حتى 2014، ومنه انتقل إلى مانشستر يونايتد حتى صيف 2022.

وتوج خوان ماتا بعدة ألقاب أبرزها: كأس العالم 2010، وأمم أوروبا 2012 رفقة المنتخب الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي رفقة تشيلسي، والدوري الأوروبي رفقة مانشستر يونايتد.

ولعب ماتا 285 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل فيها 51 هدفا، وصنع 47، في حين لعب مع فالنسيا 174 مباراة سجل فيها 46 هدفا، وصنع 52، أما مع تشيلسي فسجل ماتا 31 هدفا، وصنع 58 في 134 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“، علما أنه لم يلعب للفريق الأول في ريال مدريد.

وعلى مستوى الألقاب مع الأندية، نال ماتا لقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كأس إسبانيا، ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولم يسبق له التتويج بأي لقب في الدوريات المحلية.