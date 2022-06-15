الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

نجح منتخب أوزبكستان المضيف في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على اليابان 2-0، يوم الأربعاء.

وضرب منتخب أوزبكستان موعدًا مع نظيره السعودي في نهائي البطولة، حيث شهدت المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أيضاً فوز السعودية على أستراليا 2-0

نهاية المباراة || صقورنا إلى نـهـائـي كــأس آسيا 😍

قول وفعل يارجــااااااال 🦅🇸🇦#معاك_يالأخضر | #AFCU23 pic.twitter.com/fpaSLllTde — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 15, 2022

وعلى ستاد بونيودكور في طشقند، ضمن قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، سجل جاسوربيك جلال الدينوف (60) وحسين نورتشاييف (89) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأوزبكي.

وعلى نفس الملعب، تأهل منتخب السعودية إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أستراليا 2-0، اليوم الأربعاء.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة النهائية للمرة الثالثة في النسخ الخمس التي أقيمت من البطولة حتى الآن، حيث سبق له الخسارة أمام العراق في نهائي النسخة الأولى ثم أمام كوريا الجنوبية في نهائي النسخة الماضية الرابعة.

وفي المقابل، يخوض منتخب أوزبكستان النهائي للمرة الثانية فقط علماً بأنه توج باللقب في المرة الأولى، عندما تغلب على فيتنام 2-1 في نهائي النسخة الثالثة عام 2018 بالصين.

نهائي مُرتقب 🔥 سيخوض منتخب 🇺🇿 أوزبكستان نهائي 🏆#كأس_آسيا تحت 23 سنة #AFCU23 للمرة الثانية في تاريخه! هل يستطيع التتويج باللقب كما فعل عام 2018؟ pic.twitter.com/o60SxOyC3R — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 15, 2022

مشوار الفريقين

منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط للإمارات ولا شيء لطاجيكستان، ثم فاز في الدور ربع النهائي على فيتنام 2-0.

أما منتخب أوزبكستان فقد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لتركمانستان ونقطتين لكل من إيران وقطر، ثم فاز في ربع النهائي على العراق بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

تقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 حزيران/يونيو الجاري على ملعب ميلي ستاديوم في دولة أوزبكستان المنظمة للبطولة.

ستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل بين أستراليا واليابان.

القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاما بين السعودية وأوزبكستان

تملك شبكة ”beIN SPORTS“ حقوق بث بطولة آسيا تحت 23 عاما التي ستُبث مباراتها النهائية عبر قنواتها.

ومن المُنتظر أن تُبث المباراة عبر شبكة ”SSC“ السعودية التي بثت مباراة نصف النهائي بين السعودية وأستراليا هذا الأربعاء 15 يونيو، ولكن البث سيكون داخل المملكة فقط.