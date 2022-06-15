المنتخب السعودي يتخطى أستراليا بثنائية نظيفة ويصعد لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

خطف المنتخب السعودي تذكرة الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على أستراليا 2-0، اليوم الأربعاء، على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن قبل نهائي بطولة 2022 في أوزبكستان.

افتتح المنتخب السعودي التسجيل عند الدقيقة 20 بعدما أرسل فراس البريكان تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على نقطة الجزاء أمام حسين العيسى ليسدد الكرة قوية ومتقنة على يمين الحارس الأسترالي جو غاوتشي.

وأكمل منتخب أستراليا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع جاي ريتش-باغلويلو في الدقيقة 39 بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد نتيجة مخالفة ضد حامد الغامدي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر الشاب بهدف نظيف.

مع انطلاق الشوط الثاني استمرت أفضلية منتخب السعودية مع تركيز المنتخب الأسترالي على الإغلاق الدفاعي ومحاولة شن الهجمات المرتدة.

وأطلق أيمن يحيى رصاصة الرحمة على منتخب أستراليا، بعد نجاحه في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 72، عندما انطلق البريكان داخل المنطقة وأرسل تمريرة ذكية على باب المرمى إلى أيمن يحيى ليسدد دون مضايقة من اللمسة الأولى في سقف المرمى.

وكان منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط للإمارات ولا شيء لطاجيكستان، ثم فاز في الدور ربع النهائي على فيتنام 2-0.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، يوم الأربعاء، أيضا أوزبكستان المضيفة مع اليابان على نفس الملعب.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 حزيران/يونيو الجاري، على أن تقام يوم السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.