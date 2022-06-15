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رياضة

تقرير: وهبي الخرزي يرفض عرضا ضخما من النصر السعودي
تاريخ النشر: 15 يونيو 2022 12:13 GMT
تاريخ التحديث: 15 يونيو 2022 13:15 GMT

تقرير: وهبي الخرزي يرفض عرضا ضخما من النصر السعودي

كشفت شبكة "RMC" على أن التونسي وهبي الخرزي، نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، رفض عرضا ضخما للانضمام لنادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري. وينتهى عقد

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المصدر: سلمان العنزي وفريق التحرير - إرم نيوز

كشفت شبكة ”RMC“ على أن التونسي وهبي الخرزي، نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، رفض عرضا ضخما للانضمام لنادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهى عقد وهبي الخزري مع سانت إيتيان، في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

وأوضحت ”RMC“ أن النصر عرض راتبًا شهريًا على النجم التونسي، يقدر بـ350 ألف دولار، أعلى 70 ألف من الراتب الذي كان يحصل عليه مع سانت إتيان الفرنسي.

وأوضحت أن رفض الخرزي للعرض المقدم له، جاء بسبب رغبته مواصلة اللعب في أوروبا.

وهبي الخرزي، سجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة فقط في 28 مباراة في كل المسابقات الرسمية مع سانت إتيان، قبل نهاية العقد في يونيو 2022، إذ أصبح لاعبًا حرًا.

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وتسعى إدارة نادي النصر للتفاوض مع مهاجم جديد استعدادًا للموسم الجديد، وتحسبًا لرحيل المهاجم الكاميروني فينيست أبوبكر الذي يملك عدة عروض أوروبية.

ويلعب وهبي الخزري مع سانت إيتيان، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب التونسي، منذ 2013، وتبلغ قيمته السوقية 4.5 مليون يورو.

وشارك النجم التونسي مع منتخب بلاده في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية (2013، 2015، 2017، 2019)، كما شارك بكأس العالم 2018.

ولعب الخزري لأندية: باستيا، وبوردو ورين، وسانت إيتيان، في فرنسا، وسندرلاند الإنجليزي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدوري السعودي، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 هزائم، وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول الذى يحتله الهلال والاتحاد.

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