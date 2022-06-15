النصر ينافس الشباب لضم الحارس المكسيكي راؤول جودينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي النصر والشباب مهتمان بضم المكسيكي راؤول جودينيو، حارس مرمى تشيفاز المكسيكي، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة ”record“، فإن ناديي النصر والشباب يتنافسان لضم الحارس المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح جودينيو البالغ من العمر 26 عاما لاعبا حرا في يونيو 2022، بعد انتهاء عقده مع ناديه تشيفاز الذي انضم إليه في 2018، قادما من أبويل القبرصي.

ويلعب راؤول مع منتخب المكسيك منذ 2018، حيث خاض 5 مباريات رسمية مع منتخب بلاده، وتبلغ القيمة السوقية للحارس 1.6 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 هزائم.

بينما يأتي الشباب في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.

مسلي آل معمر: النصر صاحب الجماهيرية الأكبر في السعودية (فيديو) https://t.co/fyuFpFHKwe pic.twitter.com/vZWAQVP1rT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

وبسبب تأجيل الدوري السعودي لمدة خمسة أيام إضافية، بسبب تأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، خاضت أندية الهلال والشباب والنصر، بضع مباريات ودية حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات، بسبب فترة التوقف الطويلة التي امتدت لقرابة الشهر.

ويخوض النصر مباراة ودية ضد الرائد، مساء الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك، لتكون ثاني مواجهات ”العالمي“ بعد انتصاره على الباطن بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضي.

ويستعد النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة لمواجهة الحزم يوم الـ23 من يونيو في الرس، ثم يختتم مشواره في الدوري باستضافة الفتح على ملعب مرسول بارك.

وكان الهلال خاض مباراة ودية ضد الاتفاق انتصر فيها بثلاثية مقابل هدفين، فيما خسر الشباب بثلاثية نظيفة أمام الفتح في مباراة تجريبية.

ويحلّ الهلال ضيفًا على الفتح، يوم الخميس الـ23 من يونيو الجاري، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، بينما يواجه الشباب، التعاون، في اليوم ذاته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويتقاسم الهلال صدارة الدوري مع اتحاد جدة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الترتيب الثالث.