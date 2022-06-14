الأخضر 0.00%.. فرص فوز قطر بكأس العالم أكبر من السعودية (إنفوغراف)

أظهرت تحليلات موقع OPTA المتخصص أن فرصة منتخب السعودية في الفوز بكأس العالم لكرة القدم تمثل 0.00% مثلها مثل منتخبي الكاميرون وكوستاريكا.

وضمنت كوستاريكا اخر المقاعد المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 بفوزها على نيوزيلندا 1-صفر في الملحق العالمي يوم الثلاثاء في الدوحة.

وجاءت توقعات OPTA بفوز فرنسا باللقب والاحتفاظ بالكأس الذي أحرزتها في روسيا قبل أربع سنوات وذلك بنسبة 17.93% متقدمة على البرازيل 15.73% وإسبانيا 11.53%.

ووفقا لمشوارها في النهائيات، فستواجه فرنسا في حال تصدر مجموعتها الرابعة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية في دور الـ16. ثم تلتقي في دور الثمانية إما الفائز بالمجموعة الثانية(على الأرجح إنجلترا) أو صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى. مع تفضيل هولندا بشدة للفوز بتلك المجموعة ، سيكون الوصيف إما السنغال والإكوادور أو قطر. لذلك ، من المرجح أن يمر طريق فرنسا إلى قبل النهائي إما بفريقا صاحب المركز الخامس في التصنيف العالمي للفيفا أو فريق لا يحتل مرتبة أعلى من 23.

ولا تتوقع OPTA أن يتجاوز المنتخب السعودي دور المجموعات مثلما حدث في مونديال روسيا 2018، رغم أن ”الأخضر“ أنهى مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز 1-صفر على ضيفه الأسترالي وتصدر المجموعة الثانية متفوقا على اليابان.

وتأهلت أستراليا للنهائيات للمرة السادسة على التوالي بعد تجاوز الإمارات في الملحق الآسيوي وبيرو في الملحق العالمي ليشارك ستة منتخبات من قارة آسيا في البطولة التي تنطلق نهاية العام الحالي.

البرازيل

وتوقعت OPTAأن يتفوق المنتخب الفرنسي على البرازيل في نسبة الفوز بكأس العالم نظرا للصعوبة النسبية لمسار البرازيل ، ولا سيما المباريات المحتملة في دور الثمانية. وتشارك البرازيل صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالمونديال خمس مرات في المجموعة السابعة مع سويسرا وصربيا والكاميرون.

وفي حالة تصدر المجموعة سيلتقون مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثامنة (البرتغال أو أوروغواي أو كوريا الجنوبية أو غانا). لا شيء خارج عن المألوف في دور المجموعات أو دور الستة عشر. لكن مباراة دور الثمانية من المرجح أن تكون ضد الفائز من المجموعة الخامسة (إسبانيا أو ألمانيا)، وهما فريقان من أفضل ستة فرق في ترتيب فرق كأس العالم واثنان من الفرق السبعة الأكثر احتمالا للفوز بالبطولة.