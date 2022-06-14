مسلي آل معمر: النصر صاحب الجماهيرية الأكبر في السعودية (فيديو)

يرى مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي أن فريق كرة القدم في ناديه يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة العربية السعودية.

وقال مسلي آل معمر في تصريحات تليفزيونية: ”النصر هو صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء معروف“.

وأضاف: ”حينما نذهب إلى أي مكان نجد النصراويين موجودين وحاضرين وهم الأغلب في المملكة“.

واختتم: ”جماهيرية النصر الكبيرة في المملكة أمر طبيعي“.

يذكر أن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي تعرض لانتقادات قوية من بعض المحللين والنقاد الرياضيين، عقب التغريدات التي نشرها، عبر تويتر شاكيا فيها الوضع المالي لناديه.

وكشف آل معمر عن الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه النصر في الوقت الحالي، موضحا أنه لولا الدعم الحكومي والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطاع النادي تسجيل لاعبين.

وتحدث عن الأخبار التي تتردد دائما بشأن القوة المالية التي يتمتع بها النصر، فأوضح أن النادي يعاني من ديون وصلت إلى 393 مليون ريال، وأن العجز السنوي في الفرق بين المصروفات والمداخيل يتجاوز 200 مليون ريال.

مسلي آل معمر يكشف حقيقة "قوة النصر المالية" https://t.co/yJ6RuyCab0 pic.twitter.com/n1FGNG7Bvv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وكانت لجنة الكفاءة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن الالتزامات المالية واجبة السداد، حتى 31 مارس 2022، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتواجد أهلي جدة في صدارة القائمة بـ48 مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد ”42 مليون ريال سعودي“، وثالثًا جاء النصر بالتزامات مالية بلغت ”36 مليون ريال سعودي“.

وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن لجنة الكفاءة المالية حددت، يوم 21 أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا للوفاء بالديون.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققا 17 فوزا و4 تعادلات و7 هزائم.

وودع النصر ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر (1/2) أمام الهلال، ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر جولتين في الدوري السعودي مع الحزم والفتح.