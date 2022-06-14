المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 رسميًا

اكتمل عقد المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2بعد فوز منتخب كوستاريكا على منتخب نيوزيلندا 1-0، وخطفه آخر بطاقة مونديالية بعد أن خطفت أستراليا البطاقة قبل الأخيرة.

واقتنصت كوستاريكا آخر مقاعد كأس العالم لكرة القدم بفوزها على نيوزيلندا في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب أحمد علي بن علي المونديالي، في مدينة الريان القطرية.

ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم والتي تضم أيضًا منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.

وبهذه النتيجة اكتمل عقد 32 منتخبا نجحوا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأُجريت قرعة كأس العالم 2022 في أبريل الماضي. وجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – المتأهل من الملحق الأوروبي ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا –أستراليا – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بين هولندا والسنغال على إستاد الثمامة، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على إستاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب.

وتقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب، هي: إستاد الثمامة، إستاد خليفة الدولي، إستاد البيت، إستاد أحمد بن علي المونديالي، إستاد لوسيل، إستاد الجنوب، إستاد المدينة التعليمية، إستاد 974.