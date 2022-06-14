قطر تخطط لإقامة 1000 "خيمة بدوية" لاستضافة المشجعين خلال كأس العالم

تخطط قطر لإقامة 1000 خيمة ”على الطراز البدوي“ في الصحراء لمشجعي كأس العالم لكرة القدم مع سعي البلاد إلى جذب 1.2 مليون زائر، وهو ما يقارب نصف عدد سكانها، لحضور البطولة التي تقام على مدار 28 يومًا، في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول، المقبلين.

وقال عمر الجابر، المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن الخيام ستقام لتطل على المشاهد الصحراوية المحيطة بالدوحة، ما يقدم للزوار مذاقًا حقيقيًا للتخييم في قطر.

وأضاف الجابر: ”سنعطي فرصة للجماهير للعيش في الصحراء“ مؤكدًا أن هناك 200 خيمة ستكون على درجة عالية من الفخامة ولكنها ”مكلفة“ على صعيد سعر الليلة.

وأشار الجابر إلى أن قطر بها أقل من 30 ألف غرفة فندقية، وفقًا لأحدث تقديرات السياحة القطرية، 80 % من هذه الغرف مخصصة حاليًا لضيوف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال متحدث لوكالة ”رويترز“ إن الفيفا سيتخلى عن غرف لا تحتاجها الفرق، والحكام، ووسائل الإعلام، ومسؤولون آخرون مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.

وكان لزامًا على قطر تعزيز أماكن الإقامة غير الفندقية عن طريق توفير سفينتين للرحلات البحرية ترسوان في ميناء الدوحة، كما ستوفر الفيلل والشقق المشتركة ما لا يقل عن 69 ألف غرفة، معظمها ستديرها أكور، أكبر مشغل فنادق في أوروبا.

وأوضح الجابر أن هناك خططًا أيضًا لإقامة قرى مسبقة التجهيز للمشجعين على مساحات خالية.

وقال: ”لدينا اجمالًا أكثر من 100 ألف غرفة، وما زالت هناك بعض الخيارات الجديدة“ مؤكدًا أنه ستكون هناك أماكن إقامة كافية للجميع، حتى في نهاية نوفمبر، عندما يصل عدد الزوار لأعلى مستوياته خلال دور المجموعات بالبطولة.

ومع ذلك، فإن خيارات الإقامة الحالية قليلة ومكلفة، فقد عرض موقع التسكين الرسمي في قطر، اليوم الثلاثاء، شققًا مؤلفة من غرفتي نوم في ضواحي الدوحة مقابل 390 دولارًا في الليلة، وجناحًا على متن سفينة سياحية مقابل 1650 دولارًا في الليلة في نهاية شهر نوفمبر.

ولن يبيت الكثير من الجمهور الزائر في قطر بعد أن دعت البلاد شركات الطيران الإقليمية إلى تشغيل أكثر من 180 رحلة طيران عارض يوميًا، ما يسمح للجماهير بالسفر من المدن المجاورة طوال اليوم، وهو ما يخفف من ضغط الإقامة في الدوحة.