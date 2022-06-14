ماركا: النصر السعودي يقدم العرض الأكبر لضم ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي

كشفت تقارير صحفية على أن نادي النصر السعودي ما زال يفاوض الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي الإيطالي، لضمه لصفوف ”العالمي“ في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”marca“ الإسبانية نقلا عن بوابة ”CalcioNapoli24 Live“، إن النصر لا يمانع في قبول عرض الراتب البالغ 3 ملايين يورو لضم الحارس، الأمر الذي أزعج إدارة ناديه الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن فرص رؤية أوسبينا في نابولي ضعيفة للغاية، حيث أنه لم يتلق عرضا من أي ناد آخر أكبر من عرض النصر السعودي.

وكانت قد ذكرت تقارير سابقة أن الحارس الكولومبي تلقى عروضا من ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، بالإضافة لعدة عروض من المكسيك، والنصر السعودي، بينما يفضل الحارس الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وينتهى عقد أوسبينا، البالغ من العمر 34 عاما، مع نابولي بنهاية الشهر الجاري، حيث بات رحيله عن الفريق هو الأقرب في نهاية الموسم الحالي.

تطورات مفاوضات النصر مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا https://t.co/yGly4UNNeG pic.twitter.com/IKzcZcwTWE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وبدأ أوسبينا مسيرته الكروية بالانضمام لنادي نيس الفرنسي في 2008، وانضم لآرسنال الإنجليزي في 2014، حتى أعير لنابولي في 2018 حتى انتقال لنفس النادي العام التالي.

وتسعى إدارة النصر إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، حيث يعاني من تراجع كبير في نتائج هذا الموسم الرياضي الحالي، وودع المنافسة على جميع المسابقات.

وحاولت إدارة النصر سابقا الحصول على خدمات الكولومبي أوسبينا، وفشلت في التفاوض مع نابولي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في العقد وضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

إدارة النصر حينها قدمت عرضا كبيرا، وهو راتب سنوي أعلى بكثير مما يحصل عليه في نابولي، وتقدر القيمة السوقية للحارس الكولومبي حاليا 5 ملايين يورو.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 هزائم.