الحارس اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس يوافق على الانتقال إلى نادي النصر

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع الحارس اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس حارس نادي باوك اليوناني، بعد الاتفاق معه على تفاصيل العقد.

وقالت صحيفة ”الوئام“ إن الحارس أليكساندروس باسكالاكيس وافق على عرض النصر الذي يقدر بـ1.8 مليون يورو، لمدة 3 مواسم.

🇬🇷 Rate this Alexandros Paschalakis save out of 10! 🧤@PAOK_FC | #FlashbackFriday | #UECL pic.twitter.com/bFeQOcPZVy

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) January 21, 2022