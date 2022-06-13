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رياضة

الحارس اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس يوافق على الانتقال إلى نادي النصر
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 18:10 GMT

الحارس اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس يوافق على الانتقال إلى نادي النصر

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع الحارس اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس حارس نادي باوك اليوناني، بعد الاتفاق معه على

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع الحارس اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس حارس نادي باوك اليوناني، بعد الاتفاق معه على تفاصيل العقد.

وقالت صحيفة ”الوئام“ إن الحارس أليكساندروس باسكالاكيس وافق على عرض النصر الذي يقدر بـ1.8 مليون يورو، لمدة 3 مواسم.

لعب أليكساندروس باسكالاكيس، البالغ من العمر 32 عاما، لصفوف باوك سالونيكا، في الفترة من 2017 إلى 2022، قادما من نادي باس جيانينا.

وعلى مستوى الأندية، لعب أليكساندروس باسكالاكيس 224 مباراة، تلقى فيها 218 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 87 مباراة، وطُرد مرتين وتلقى 7 بطاقات صفراء، بحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وبحسب الموقع ذاته، فقد لعب أليكساندروس باسكالاكيس مع منتخب اليونان الأول ثلاث مباريات فقط.

وبدأ الحارس اليوناني مسيرته الكروية مع آيك أثينا تحت 20 عاما، ومنه انتقل إلى أولمبياكوس تحت 20 عاما، ومنه إلى إليوبولي في 2006، ثم انتقل إلى ليفادياكوس في 2008، ثم إلى بايك كيرنياس القبرصي، ومنه إلى باناثينايكوس اليوناني، قبل أن يلعب لجيانينا، وأخيرا لباوك سالونيكا.

وتبحث إدارة النصر عن حارس مرمى أجنبي استعدادا للموسم الجديد، فقد فاوض العديد من الحراس الفترة الماضية لاختيار أفضل حارس.

ويحرس مرمى النصر حاليا الحارس المخضرم وليد عبدالله البالغ من العمر 36 عاما، وينتهي تعاقده مع العالمي في 2023.

ويعاني النصر من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع المنافسة على جميع المسابقات، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة خلال 28 مباراة، محققا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 خسائر، علما أن اللقب ينحصر بين الهلال والاتحاد مع تبقي جولتين على النهاية.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر جولتين في الدوري السعودي مع الحزم والفتح. وودع النصر من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر 1/2 أمام الهلال.

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