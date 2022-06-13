نادي النصر السعودي يقدم عرضا للمدرب بيتسو موسيماني

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي دخل بقوة في مفاوضات مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، لتولي قيادة الفريق للموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي برئاسة اليوم الإثنين فسخ تعاقده رسميا مع موسيمانى بشكل ودي وسط توتر العلاقة بين الطرفين.

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وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية وفقا لمصادرها المقربة من موسيماني إنه تلقى عرضا من نادي النصر لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الجنوب أفريقي تلقى العديد من العروض الخليجية، إذ تلقى عرضا قطريا وآخر إماراتيا إلى جانب عرض نادي النصر السعودي.

يعد موسيماني، البالغ من العمر 57 عاما، أحد أهم المدربين في أفريقيا، وأسهم في الحصول على عدة ألقاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في الفترة من 2001 إلى 2007، ومع ماميلودي صن داونز بين عامي 2012 و2020.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي المصري في 2020، وحصل مع الفريق منذ توليه على كأس مصر 2020، الدوري المصري 2020، دوري أبطال أفريقيا (مرتين)، السوبر الأفريقي (مرتين)، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

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واختير بيتسو أفضل مدرب في الموسم في دوري جنوب أفريقيا في 2013 و2015 و2017 و2018 و2019 إضافة إلى أفضل مدرب في قارة أفريقيا في 2016.

وسبق لموسيماني قيادة منتخب جنوب أفريقيا في 17 مباراة، حقق فيها الفوز 6 مرات وتعادل 8 مرات وخسر 3 مرات.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 خسائر، علما أن اللقب ينحصر بين الهلال والاتحاد مع تبقي جولتين على النهاية.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر جولتين في الدوري السعودي مع الحزم والفتح، وودع النصر من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر 1/2 أمام الهلال.

ويتولى الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو تدريب النصر منذ ديسمبر الماضي لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسبق أن ارتبط النصر بالتعاقد مع المدرب التركي فاتح تريم، المدرب التاريخي لغالطة سراي التركي، والذي لا يرتبط بأي ناد حاليا، منذ يناير الماضي.