إدارة الهلال ترفض تمديد إعارة فييتو لنادي الشباب وتدرس عروض بيع عقده

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة نادي الهلال السعودي اتخذت قرارًا بعدم تمديد إعارة الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب الفريق المعار إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم.

ونقلت الصحيفة، يوم الاثنين، عن مصادرها أن ”اللاعب سيعود إلى الانتظام في تدريبات الفريق، بدءًا من معسكر الإعداد المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، على أن تتم دراسة كافة العروض التي ستقدم له من أجل شراء ما تبقى من عقده“.

وكانت إدارة الهلال وقعت عقدا مع اللاعب الأرجنتيني، في 25 أكتوبر 2020، يمتد 3 أعوام، مضى منها عامان، ويتبقى عام واحد مع ”الزعيم“.

ويتقاضى فييتو مع الهلال مبلغ 4 ملايين يورو راتبًا سنويًّا، في حين أن قيمة عقد انتقاله إلى النادي بلغت 7 ملايين يورو، ويتضمن العقد شرطًا أنه في حال باع الهلال عقده يذهب 25% إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي ناديه السابق.

ومنذ انضمامه لنادي الهلال توج اللاعب ببطولات الدوري السعودي 2020-2021 وكأس الملك 2020 وكأس السوبر 2021 أمام الفيصلي، كما كان مشاركا ضمن قائمة الفريق في دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا التي حققها ”الزعيم“.

واستهل فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب أفضل ممرر في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت إدارة مواطنه دييغو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة ذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت تأجيل آخر جولتين في المسابقة هذا الموسم بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، يوم الأحد.

وقالت الرابطة إن الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة ستقام يوم 23 يونيو بدلا من 18 يونيو.

بينما ستكون مباريات الجولة الـ 30 وختام الموسم ”جولة الحسم“ يوم 27 من شهر يونيو بدلا من 23.

ويتساوى الهلال والاتحاد في رصيد النقاط في صدارة الدوري قبل آخر جولتين، لكن إذا استمر الأمر دون تغيير، سيذهب اللقب إلى الهلال بسبب تفوقه في المواجهة المباشرة ذهابا وإيابا هذا الموسم.

وفي آخر جولتين، سيلعب الهلال مع الفتح والفيصلي، بينما سيكون الاتحاد على موعد مع الاتفاق والباطن.