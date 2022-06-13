النصر يقترب من ضم فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء

كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن توصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لاتفاق مبدئي مع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، يوم الاثنين، إلى أن ”مسؤولي النصر يستهدفون التعاقد مع ستويكوفيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث توصلوا لاتفاق مبدئي مع الحارس على أن يتم الإعلان بعد نهاية الموسم، وانتهاء اللاعب من المنافسات مع ناديه الحالي الفيحاء“.

وينتهي عقد ستويكوفيتش مع الفيحاء بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 2022، لذلك يمكنه التوقيع مجاناً لأي فريق آخر بشرط عدم وصوله إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه الحالي، لذلك فإن الحارس البالغ من العمر 38 عاماً قد يكون الصفقة الأولى للفريق النصراوي خلال الميركاتو الصيفي.

وقدم فلاديمير مستويات مميزة هذا الموسم مع الفيحاء، ليقوده إلى التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تألقه في المباراة النهائية أمام الهلال، بالإضافة لإجادته التامة أثناء التصدي لركلات الترجيح التي قادت فريقه نحو التتويج بالبطولة.

رسميًا: تأجيل جولتي النهاية والحسم في الدوري السعودي بسبب كأس آسيا تحت 23 عاما https://t.co/j6m4km6QvO pic.twitter.com/nBgHG84GE6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

ويوجد الصربي فلاديمير على رأس قائمة حراس دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم فيما يخص الشباك النظيفة، بعد نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة حتى الآن، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة بشكل رسمي، متفوقاً على البرازيلي غروهي حارس مرمى الاتحاد، الذي حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، وعبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال بالرقم 10.

وشارك ستويكوفيتش في 27 مباراة ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم مع الفيحاء، تلقى خلالها 20 هدفاً فقط في شباكه مع نجاحه في عمل 97 تصدياً و36 التقاطاً، بالإضافة إلى دقة تمرير بالكرة تصل إلى 55% أثناء لعب التمريرات، بحسب إحصاءات الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي خلال موسم 2021 – 2022.

ودافع عن مرمى النصر أكثر من حارس بالفترة الماضية وهم: أمين بخاري ووليد عبد الله ونواف العقيدي الذي انتقل منتصف الموسم إلى صفوف الطائي على سبيل الإعارة، مع استقبال شباك الفريق 34 هدفاً خلال 28 مباراة بالدوري.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت تأجيل آخر جولتين في المسابقة هذا الموسم بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، يوم الأحد.

وقالت الرابطة إن الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة ستقام يوم 23 يونيو بدلا من 18 يونيو.

بينما ستكون مباريات الجولة الـ 30 وختام الموسم ”جولة الحسم“ يوم 27 من شهر يونيو بدلا من 23.

ويستعد النصر لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من بطولة دوري المحترفين.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة، وكان قد تعادل في الجولة الماضية مع الأهلي بهدف لمثله.

ويتساوى الهلال والاتحاد في رصيد النقاط في صدارة الدوري قبل آخر جولتين، لكن إذا استمر الأمر دون تغيير، سيذهب اللقب إلى الهلال بسبب تفوقه في المواجهة المباشرة ذهابا وإيابا هذا الموسم.

وفي آخر جولتين، سيلعب الهلال مع الفتح والفيصلي، بينما سيكون الاتحاد على موعد مع الاتفاق والباطن.