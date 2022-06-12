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رياضة

رسميًا: تأجيل جولتي النهاية والحسم في الدوري السعودي بسبب كأس آسيا تحت 23 عاما
تاريخ النشر: 12 يونيو 2022 21:15 GMT
تاريخ التحديث: 12 يونيو 2022 22:25 GMT

رسميًا: تأجيل جولتي النهاية والحسم في الدوري السعودي بسبب كأس آسيا تحت 23 عاما

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تأجيل آخر جولتين في المسابقة هذا الموسم بعد تأهل المنتخب الوطني إلى قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما اليوم الأحد.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تأجيل آخر جولتين في المسابقة هذا الموسم بعد تأهل المنتخب الوطني إلى قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما اليوم الأحد.

وقالت الرابطة إن الجولة 29 وقبل الأخيرة ستقام يوم 23 يونيو حزيران بدلا من 18 يونيو حزيران.

بينما ستكون مباريات الجولة 30 وختام الموسم ”جولة الحسم“ يوم 27 من شهر يونيو حزيران بدلا من 23.

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وأوضحت لجنة المسابقات بأن قرار تأجيل الجولتين يأتي بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك نظراً لتأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

ونجح المنتخب السعودي في بلوغ قبل النهائي بعد التفوق 2-صفر على فيتنام اليوم، وسيلعب مع أستراليا يوم الأربعاء، على أن يتأهل الفائز لمواجهة اليابان أو أوزبكستان في النهائي.

ويتساوى الهلال والاتحاد في رصيد النقاط في صدارة الدوري قبل آخر جولتين، لكن إذا استمر الأمر دون تغيير، سيذهب اللقب إلى الهلال بسبب تفوقه في المواجهة المباشرة ذهابا وإيابا هذا الموسم.

وفي آخر جولتين، سيلعب الهلال مع الفتح والفيصلي، بينما سيكون الاتحاد على موعد مع الاتفاق والباطن.

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