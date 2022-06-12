العين يرفض رحيل سفيان رحيمي إلى النصر والأهلي السعوديين

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الدولي المغربي سفيان رحيمي، مهاجم فريق العين الإماراتي تلقى عروضًا رسمية للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، ولكن الفريق البنفسجي رفض هذه العروض.

ونشر موقع ”le360 سبورت“ المغربي تقريرًا قال فيه إن سفيان رحيمي أصبح محط اهتمام مجموعة كبيرة من الأندية السعودية والقطرية التي عبرت بشكل صريح عن رغبتها في التعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير نقلًا عن مصادر إلى أن وكيل أعمال اللاعب رحيمي صاحب الـ25 سنة تلقّى عروضًا من أندية سعودية أبرزها النصر والأهلي، إضافة لنادٍ أوروبي من أجل التعاقد معه بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي العين أخبرت وكيل أعمال رحيمي، بأن عقد سفيان الرحيمي ليس للبيع، وأنها لن تفتح باب المفاوضات مع أي نادٍ، لرغبتها في الاحتفاظ بالمهاجم السابق لنادي الرجاء الرياضي.

وارتفعت القيمة السوقية لرحيمي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه مع الرجاء، إذ إنه بحسب موقع “ترانسفر ماركيت”، وصلت قيمة رحيمي السوقية لـ4.5 مليون يورو، بحسب التحديث الأخير الذي جرى في الـ18 من شهر مايو الماضي.

وكانت قيمة رحيمي السوقية تصل في حدود 1.8 مليون يورو، لترتفع إلى 3 ملايين يورو، ثم 4.5 مليون يورو.