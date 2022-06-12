موقف أحمد حجازي من الرحيل عن نادي الاتحاد والعودة للأهلي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الاخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن رحيل أحمد حجازي مدافع نادى الاتحاد السعودي إلى صفوف الأهلي المصري.

وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية وفقا لمصادرها أن حجازي لن يرحل عن صفوف نادى الاتحاد، واللاعب مستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب المصري لا يفكر في الرحيل عن صفوف الاتحاد، وسيواصل مسيرته مع الفريق خلال الموسم الصيفي المقبل.

حجازي انتقل لصفوف نادى الاتحاد السعودي في 2020، حيث يمتلك قدرات كبيرة سواء فنية أو قيادية، ولكنه غاب منذ يناير الماضي عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب المصري لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

شارك اللاعب المصري الاتحاد في 44 مباراة رسمية سجل خلالها 6 أهداف، ولعب الموسم الجاري في 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

وبدأ حجازي مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي، واحترف اللاعب في نادى فيورنتينا الإيطالي عام 2012، قبل أن يتلقى بإصابتين بقطع في الرباط الصليبي.

واعير لنادى بيروجيا قبل أن ينتقل للأهلي المصري في عام 2015 حتى انتقل لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في 2017.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل 4 جولات من نهاية.