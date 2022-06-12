"مقدمات لموسم صفري آخر؟".. انتقادات لمسلي آل معمر بعد حديثه عن الوضع المالي للنصر

تعرض مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، لانتقادات قوية من بعض المحللين والنقاد الرياضيين، عقب التغريدات التي نشرها، مساء السبت، عبر تويتر شاكيا فيها الوضع المالي لناديه.

وكشف آل معمر عن الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه النصر في الوقت الحالي، موضحا أنه لولا الدعم الحكومي والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطاع النادي تسجيل لاعبين.

وتحدث عن الأخبار التي تتردد دائما بشأن القوة المالية التي يتمتع بها النصر، فأوضح أن النادي يعاني من ديون وصلت إلى 393 مليون ريال، وأن العجز السنوي في الفرق بين المصروفات والمداخيل يتجاوز 200 مليون ريال.

وقال الناقد الرياضي، تركي الغامدي، عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”النصراويون كانوا ينتظرون رئيسهم ليبين لماذا كان الموسم دون بطولات، وما هو مستقبل الفريق، لكنه تحدث عن الديون التي كان أحد أسبابها المزايدات“.

‏وأضاف الغامدي: ”تغريدات رئيس ‎النصر هل هي مقدمات لموسم صفري آخر؟“.

– تغريدات رئيس #النصر.. هل هي مقدمات لـ"موسم صفري" آخر؟.. و"إن شفت شي في طريق واعجبك شلّه".. من اسباب ديون النصر!pic.twitter.com/wzrkgLvDXB — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) June 12, 2022

وأوضح الناقد الرياضي، أحمد الفهيد: ”جمهور ‎النصر عندما يشاهد الهلال يحقق بطولات ودون ديون يسأل كيف صرف مئات الملايين والموسم صفري وديون، يا مسلي آل معمر جمهور النصر لن يقبل منك إلا انتصارا داخل الملعب، إن كسبت قضية خلصها، الكلام هنا عن ماذا حققت لجماهير النصر العريضة“.

وأضاف: ”أستغرب توقيت التغريدة، وهذا الحديث يتزامن مع الكفاءة المالية، وهناك سؤال كبير يطرحه جمهور النصر لديكم مال ولا تعرفون كيف تديرونه، وأعضاء الشرف والاستثمار داخل النادي شكل من أشكال الدعم“.

أحمد الفهيد : جمهور #النصر عندما يشاهد الهلال يحقق بطولات وبدون ديون يسأل كيف صرف مئات الملايين وموسم صفري وديون .. يا مسلي آل معمر جمهور النصر لن يقبل منك إلا انتصار داخل الملعب . اشترك الآن على ⁦#ShahidVIP⁩

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/pVaedZftBG — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 11, 2022

وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت، يوم الأربعاء، عن الالتزامات المالية الواجبة السداد، حتى 31 مارس 2022، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتواجد أهلي جدة في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد ”42 مليون ريال سعودي“، وثالثًا جاء النصر بالتزامات مالية بلغت ”36 مليون ريال سعودي“.

وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن لجنة الكفاءة المالية حددت، يوم 21 أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا للوفاء بالديون.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا و4 تعادلات و7 هزائم.

وودع النصر ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر (1/2) أمام الهلال، ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر جولتين في الدوري السعودي مع الحزم والفتح.