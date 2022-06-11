النصر يدخل في مفاوضات لضم نواف العابد نجم نادي الشباب

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات مع نواف العابد، لاعب الشباب، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”الوئام“، بحسب مصادرها، يوم السبت، إن إدارة النصر ترغب بشدة في التعاقد مع العابد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر حاولت عدة مرات سابقًا ضم العابد، ولكن المفاوضات لم تكتمل بين الطرفين.

وبدأ اللاعب السعودي صاحب الـ32 عامًا، مسيرته الكروية مع نادي الهلال في 2009، حتى انتقل للشباب في 2020.

وقدم نواف العابد مستويات مذهلة مع فريق الشباب في الموسم الحالي 2021-2022، حيث سجل هدفين، وصنع 7 أهداف في 19 مباراة فقط على مدار الموسم بكل البطولات.

5 من 7 تمريرات حاسمة قدمها نواف العابد هذا الموسم جاءت في دوري أبطال آسيا، مما جعله يتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين في البطولة القارية، من أصل 15 فرصة صنعها لزملائه في البطولة.

وعلى صعيد الدوري المحلي، ظهر تألق العابد في العديد من المباريات، أبرزها كانت ضد النصر في أحد ديربيات العاصمة السعودية، حين صنع هدفًا وأرسل مجموعة من التمريرات الرائعة.

وتألق نواف العابد جعل تقارير صحفية تتنبأ بإمكانية انتقاله إلى النصر، الغريم الأزلي لفريقه السابق الهلال، الذي مثله من 2009 إلى 2020 وصنع معه تاريخًا كرويًا كبيرًا تمثل في حصد 5 بطولات للدوري السعودي، و6 لكأس ولي العهد، ولقب لدوري أبطال آسيا ضمن 16 لقبًا فاز بها مع الزعيم.

وتسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطتين عن النصر.

وخسر الشباب بنتيجة (3/0) أمام نظيره نادي الفتح، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.