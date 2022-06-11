مسلي آل معمر يكشف حقيقة "قوة النصر المالية"

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن الأسباب وراء قوة النادي المالية خلال المواسم الماضية.

وقال آل معمر عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت: ”كثر الحديث عن قوة النصر المالية، والبعض يتبنى ترسيخ ذلك لشيء في نفسه ولأهداف معروفة“.

وأضاف: ”والحقيقة هي، أولًا: إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر، وإجمالي الديون 393 مليون ريال، ثانيًا: العجز السنوي الفرق بين المصروفات والمداخيل يتجاوز (-200 مليون ريال)“.

وتابع: ”ثالثًا، لولا الدعم الحكومي لجميع الأندية، والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطعنا التسجيل خلال فترتي التسجيل الماضيتين، رابعًا، نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والالتزامات، التحديات المالية كبيرة، لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز“.

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ثالثا:لولا الدعم الحكومي(لجميع الأندية) والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطعنا التسجيل خلال فترتي التسجيل الماضيتين. رابعا: نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والإلتزامات. التحديات المالية كبيرة..لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز. — مسلّي آل معمر (@musalli9) June 11, 2022

وكانت إدارة نادي النصر السعودي قد اعترضت على تقرير وزارة الرياضة المعلن، يوم الأربعاء الماضي، بشأن حجم الالتزامات المالية واجبة السداد على النادي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال في نادي النصر الوليد المهيدب أن المبلغ المتبقي الفعلي ليس هو ما جاء في بيان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وغرد الوليد المهيدب عبر تويتر: ”من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح أن المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم 3.400.000 سددت في 1 يونيو 2022، و5.625.000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي“.

وأكد المهيدب أن إدارة النصر ستتواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات التي تؤيد ما ذكره.

وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت، يوم الأربعاء، عن الالتزامات المالية واجبة السداد، حتى 31 مارس 2022، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتواجد أهلي جدة في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد ”42 مليون ريال سعودي“، وثالثًا جاء النصر بالتزامات مالية بلغت ”36 مليون ريال سعودي“.

وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن لجنة الكفاءة المالية حددت، يوم 21 أغسطس المقبلن موعدًا نهائيًا للوفاء بالديون.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.