‏صحيفة: رينارد يطلب إيقاف الدوري السعودي الموسم المقبل شهرًا كاملًا قبل كأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي طلب من اتحاد الكرة إيقاف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي سينطلق، في الخامس والعشرين من شهر أغسطس (آب) المقبل، قبل كأس العالم المقررة في قطر بشهر كامل على الأقل.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، حيث تتواجد معه فرق: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

وسيستهل منتخب السعودية مبارياته أمام الأرجنتين، ثم سيواجه منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.

المنتخب السعودي يخسر أمام فنزويلا استعدادا لكأس العالم (فيديو) https://t.co/ldVkZRXRnU pic.twitter.com/j6rzHnpJa4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 9, 2022

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن رينارد طلب هذا التأجيل الطويل من اتحاد القدم بهدف التحضير العالي للمنتخب السعودي.

ووفقًا للصحيفة، لن تكون هذه هي فترة التوقف الوحيدة خلال النصف الأول من الموسم الجديد، حيث ستكون هناك فترة توقف دولي قبلها، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي أعدت سابقًا.

وسيلعب المنتخب السعودي خلال تلك الفترة مباراة ودية ضد منتخب الإكوادور، بتاريخ 23 سبتمبر 2022، مما يعني إيقاف الدوري لمدة أسبوعين خلال الشهر ذاته.

وأعلنت رابطة أندية المحترفين السعودي عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يبدأ، يوم 25 أغسطس المقبل، وذلك لمنح اللاعبين والأندية فرصة جيدة للاستشفاء والاستعداد جيدًا لمنافسات البطولة، بعد قرار تمديد الموسم الحالي، حتى تاريخ 23 يونيو/ حزيران، بسبب تأجيل المنافسات لبعض الوقت بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد، حاكم دولة الإمارات السابق، وأيضًا إقامة معسكر الأخضر السعودي في إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب يعني توقف الدوري السعودي لأكثر من شهرين قبل وأثناء كأس العالم، حيث ينطلق الدوري السعودي، في 25 أغسطس، ثم يتوقف قبيل مباراة السعودية والإكوادور المقررة، في 23 سبتمبر المقبل، حيث سيسبقها معسكر إعدادي يبدأ، في 17 ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

وسيعود اللاعبون إلى أنديتهم لمواصلة منافسات الدوري السعودي، حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث سيتم التوقف بعدها لتجهيز الأخضر شهرًا كاملًا، ثم بعد ذلك الدخول في معترك منافسات كأس العالم التي تنطلق، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكشفت الصحيفة عن توقفات أخرى تنتظر الدوري السعودي، الموسم المقبل، حيث تشارك 3 أندية سعودية في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022 – 2023، وسيلعب الهلال حامل اللقب مع شباب الأهلي الإماراتي، ويلتقي الشباب مع ناساف الأوزبكي، في حين يلعب الفيصلي مع فولاد الإيراني.

وأكدت الصحيفة أن مشاركات تلك الأندية في هذا التوقيت تعني أيضًا إمكانية توقف الدوري السعودي للمحترفين، خلال شهر فبراير 2023، بسبب مشاركة 3 فرق سعودية في الأدوار الإقصائية، وإمكانية وصول فريق منهم إلى النهائي المنتظر أمام بطل الشرق.