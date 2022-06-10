الشباب السعودي يتعاقد مع محمد آدم لاعب ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع محمد آدم ”مواليد السعودية“ قادمًا من فريق ميامي الأمريكي.

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا قال فيه إنه نجح في التعاقد مع محمد آدم لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر ابتداءً من فترة الصيف المقبلة.

وتمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد آدم هو ثاني صفقات نادي الشباب السعودي الصيفية، بعد أن أعلنت إدارة الليوث في وقت سابق التعاقد مع اللاعب محمد عيسى اليامي لمدة 5 أعوام قادمًا من نجران لتدعيم صفوف الفريق.

ويعد المدافع، البالغ من العمر 20 عامًا، أولى صفقات الشباب ضمن تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

تطورات مفاوضات الشباب مع البرتغالى كسكا

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادى الشباب مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرتغالى كسكا فى الموسم المقبل.

وقال موقع“Maisfutebol“ البرتغالى أن اللاعب ووكيل أعماله يتواجدون حاليا في السعودية للتفاوض مع نادى الشباب بعد انتهاء عقده مع نادى ليل الفرنسي.

وأضاف الموقع البرتغالي أن اللاعب ووكيله تعرفوا على النادي وتحدثوا مع المسؤولين عن الشباب، ولكن لم يتم حتى الآن التحدث عن الأمور المادية بين الطرفين.

وكانت قد ذكرت مصادر صحفية سابقا أن الشباب رفع المبلغ المادي إلى 3.4 مليون يورو بعد رفض اللاعب للعرض الأول الذي قدر بـ3.25 مليون يورو.

يلعب كسكا البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الوسط، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي S.C. Braga B فى الفترة من 2013 وحتى 2017.

واعير لنادى نادي كوفيليا فى 2017، قبل أن ينتقل لسبورتينغ براغا من نفس العام، ثم أعير لنادي ليل حتى انتقل إليه رسميا في 2017، ومنه لديجون الفرنسي (إعارة).

ولعب كسكا مع النادي الفرنسي 144 مباراة رسمية مع الفريق الفرنسي، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 7 أخرى.