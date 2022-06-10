رغم استخدامها في بطولة العرب.. الفيفا لم يتخذ قرارا بشأن تقنية "نصف آلية" لضبط حالات التسلل

يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ خلال الأسابيع القليلة المقبلة قراره بشأن إمكانية استخدام تقنية ”نصف آلية“ للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن حالات التسلل، في مباريات بطولة كأس العالم 2022.

سيتم إبلاغ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”إيفاب“، في اجتماعه بالعاصمة القطرية الإثنين المقبل، بشأن الاختبارات التي أجريت على هذه التقنية، ولكن لا يلزم الحصول على موافقة المجلس بهذا الشأن، نظراً لأن هذه القنية موجودة بالفعل في القواعد الحالية بشأن تقنية الفيديو.

ويرغب ”فيفا“ في اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل كأس العالم، والتي تنطلق فعالياتها في 21 نوفمبر المقبل.

وكانت هذه التقنية خضعت للتجربة في بطولتي كأس العرب أواخر العام الماضي في قطر، وكأس العالم للأندية في الإمارات خلال فبراير الماضي، وذلك باستخدام عدد من الكاميرات الخاصة لتحديد وضع اللاعبين داخل الملعب.

ويراقب المشاهد الصادرة من هذه الكاميرات حكم متخصص يكون مسؤولاً عن قرارات حالة التسلل، ويمكنه إبلاغ الحكم بها، على أن يكون الحكم هو المسؤول النهائي عن احتساب القرار داخل الملعب.