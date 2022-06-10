موقف فاتح تريم من تدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية أن المدرب التركي فاتح تريم قرر دراسة العرض المقدم له من إدارة نادى النصر لتولى قيادة الفريق.

ووفقا لصحيفة ”Akşam“ التركية فإن فاتح سيقرر ويرد على عرض النصر، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، في نادي غالطة سراي في 11 يونيو الجاري.

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وكانت تقارير تركية سابقة قد ذكرت أن النصر قررت التواصل مع فاتح المدرب السابق لغالطة سراي للتفاوض معه، و لمعرفة طلباته المالية.

ويتولى الأرجنتيني ميغيل انخيل روسو تدريب النصر منذ ديسمبر وينتهي عقده خلال أسابيع. وتبحث إدارة الفريق عن التعاقد مع مدرب عالمي استعدادا للموسم المقبل بعد فشل التتويج بأي لقب هذا الموسم.

وتولى فاتح تيريم قيادة غالطة سراي التركي لأول مرة في 1996، وفاز الفريق تحت قيادته ببطولة الدوري التركي لمدة أربعة مواسم متتالية.

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وظل تيريم مع غالطة سراي حتى العام 2000، ثم تولى تدريب فيورنتينا الإيطالي ثم ميلان، قبل أن يعود لتدريب غالطة سراي مجددا عام 2022 حتى 2004، وتولى بعدها تدريب منتخب تركيا الأول بين 2005 و2009.

وعاد تيريم لتدريب غالطة سراي للمرة الثالثة عام 2011 حتى 2013، ثم تولى تدريب منتخب تركيا من جديد، وآخر عودة لفاتح تيريم لغالطة سراي كانت في ديسمبر 201 وظل معه حتى يناير 2022.

وعلى مستوى الألقاب حقق فات تيريم، البالغ من العمر 68 عاما، 8 ألقاب في الدوري التركي، إلى جانب لقب في الدوري الأوروبي و4 ألقاب في كأس السوبر التركي وثلاثة ألقاب في كأس تركيا، وجميع هذه الألقاب مع غالطة سراي.

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وكانت الولاية الأولى لفاتح تيريم الأطول مع غالطة سراي حيث قاده في 198 مباراة، مقابل 176 مباراة في الولاية الأخيرة.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك 55 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدرين الهلال والاتحاد حيث ينحصر اللقب بينهما.

وحقق العالمي الفوز 17 مرة وتعادل 4 مرات في حين خسر 7 مرات خلال 28 مباراة في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر جولتين في الدوري السعودي مع الحزم والفتح، وودع النصر من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر 1/2 أمام الهلال