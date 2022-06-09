طرابزون سبور التركي مهتم بالتعاقد مع إزغان أليوسكي من الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية تركية أن إدارة نادي طرابزون سبور، بطل الدوري التركي، مهتمة بالتعاقد مع المقدوني إزغان أليوسكي لاعب الأهلب السعودي في السوق الصيفي.

وبحسب موقع ”fotomac“ التركي، فإن طرابزون التركي دخل في مفاوضات مع أليوسكي، حيث يرغب النادي في تدعيم مركز الظهير الأيسر للموسم الجديد.

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ونال نادي طرابزون سبور لقب الدوري التركي للموسم 2021/2022 ويعد هذا هو اللقب السابع للنادي منذ تأسيسه.

وانضم أليوسكي البالغ من العمر 30 عاما للأهلي في صيف 2021، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وشارك أليوسكي مع الأهلي في 28 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8.

وتصل القيمة السوقية لأليوسكي 4 ملايين يورو، ومثّل منتخب بلاده، حيث سجل في مبارياته معه 50 هدفا، بالإضافة إلى 46 تمريرة حاسمة.

وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد صيف 2017، مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.

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وشارك أليوسكي في 171 مباراة مع ليدز يونايتد سجل فيها 22 هدفًا، وصنع 19، وفقًا لموقع ”transfermarkt“، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم

كما لعب أليوسكي 92 مباراة مع شافهاوزن، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7، بينما سجل 4 أهداف، وصنع 4 في 57 مباراة مع يونغ بويغ، ومع لوغانو لعب 54 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وصنع 16.

ويعاني الأهلي من تراجع كبير في النتائج خلال الموسم الحالي، حيث ودع جميع المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطة عن مراكز الهبوط، وقبل جولتين من نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في آخر جولتين مع الرائد والشباب.