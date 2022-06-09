تقرير: نادي الهلال يجدد عقد جانغ هيون سو

كشفت تقارير صحفية كورية جنوبية، أن إدارة نادي الهلال السعودي جددت عقد لاعب الفريق، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو حتى الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة ”footballist“ الكورية الجنوبية، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما رفض عرض الانتقال لنادي أولسان الكوري الجنوبي، ليجدد عقده مع الهلال لمدة عام كامل.

وكانت أخبار قد تداولت، في وقت سابق، أن جانغ هيون سو كان قد اقترب من الرحيل عن صفوف الهلال؛ بسبب ظروف عائلية، وأسرته ترغب بالرحيل.

يذكر أن عقد جانغ هيون سو مع الهلال ينتهي في منتصف يوليو 2022، وانضم إليه في صيف 2019 .

وسجل جانغ هيون سو منذ انضمامه للهلال 3 أهداف وصنع 3 أهداف، خلال 113 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

وانضم جانغ هيون سو للهلال قادما من إف سي طوكيو الياباني، وقد حصل مع الهلال على عدة ألقاب مثل دوري أبطال آسيا 2019 و2021، والدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2019، وكأس السوبر السعودي 2022.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، وهو نفس عدد نقاط الاتحاد، مع تبقي مباراتين على نهاية المسابقة.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين، بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.