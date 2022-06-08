موقف الكويت من التأهل لكأس آسيا 2023 بعد الخسارة أمام أندونيسيا

تلقت الكويت خسارة مفاجئة على أرضها بهدفين مقابل هدف أمام أندونيسيا على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا 2023.

وتقدم منتخب الكويت عبر يوسف ناصر في الدقيقة 40، قبل أن ترد إندونيسيا بهدفين عن طريق مارك كلوك من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة قبل أن يحرز وراتشامات أريانتو هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضاً فوز الأردن على نيبال 2-صفر على نفس الملعب، حيث تستضيف الكويت مباريات المجموعة التي تقام من ثلاث جولات.

ويتصدر الأردن المجموعة بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن أندونيسيا، فيما تأتي الكويت ونيبال في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل حيث تلتقي نيبال مع الكويت وإندونيسيا مع الأردن في استاد جابر الأحمد الدولي.

وفي المقابل تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو/ حزيران لقاء الأردن مع الكويت وإندونيسيا مع نيبال.

وبخسارة الكويت في أولى مبارياتها في المجموعة التي تستضيفها على أرضها يصبح موقفها صعبا خاصة وأن صاحب المركز الأول في المجموعة يتأهل مباشرة للنهائيات التي تستضيفها الصين العام المقبل. وذلك إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست.

وسينضم 11 منتخبا من التصفيات إلى 12 تأهلوا مباشرة للنهائيات بعد بلوغهم الدور الحاسم من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا، وذلك إلى جوار الصين صاحبة الأرض.

وتحتاج الكويت، التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم عام 1982 في إسبانيا، للفوز بالمباراتين المقبلتين لتضمن احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني والوصول إلى ست نقاط.

أما في حال عدم انتصاره في المباراتين لن يكون للمنتخب الكويتي مكانا في نهائيات آسيا التي تقام العام المقبل، لكن في حال الفوز في مباراة والتعادل في اخرى يمكن أن تصب باقي النتائج في صالحه ليحتل المركز الثاني ومن ثم التأهل بين أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني.

والكويت كان أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم وكان ذلك في عام 1982، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980.

كما أن الكويت الأكثر تتويجا بكأس الخليج بعشرة ألقاب، لكن في حال عدم الفوز في المباراتين المقبلتين لن يكون للكويت مكان في الصين العام المقبل.