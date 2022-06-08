تقارير: محاولات قوية للصلح بين الاتحاد والنصر في قضية عبد الرزاق حمدالله

كشفت تقارير صحفية أن هناك محاولات قوية للصلح بين ناديي الاتحاد والنصر من جانب بعض الوسطاء لإنهاء الأزمة في قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وقالت صحيفة ”الوئام“، وفقا لمصادرها المقربة من نادي الاتحاد، إن بعض الوسطاء تدخلوا، كما عرضوا إقامة جلسة ودية بين إدارتي الاتحاد والنصر ليتم فيها التنازل عن قضية حمدالله وحل القضية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الاتحاد لا تمانع في التوصل لحل ودي مع إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لإنهاء الأزمة في أقرب وقت.

إدارة النصر تطالب بسرعة اتخاذ القرارات في قضيتي عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو https://t.co/q5ubtVvmLn pic.twitter.com/UdTGX0qY28 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وكانت إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي في نادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

وقدمت إدارة النصر العديد من الأدلة، تتضمن تسجيلات صوتية تعود إلى إداريين في الاتحاد في أثناء مفاوضاتهم مع عبد الرزاق حمد الله.

وقامت إدارة الاتحاد بتقديم شكوى ضد النصر، لحفظ حقوق النادي ومنسوبيه، وعدم التنازل عن حقوق النادي مهما كان الأمر.

وذكرت مصادر صحفية سابقا أن إدارة النصر لن تتنازل عن حقوقها مهما كان الأمر، فقد أصبحت القضيتان قضايا رأي عام في الوسط الرياضي.

وطالبت إدارة النصر اتحاد القدم ولجنتي فض المنازعات والاحتراف بضرورة المسارعة في صدور القرارات النهائية، حيث مضى وقت طويل دون رد على هذه القضية.

وكان المغربي عبد الرزاق حمدالله انتقل لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع نادي النصر شكوى ضد الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو ”82 مليون ريال سعودي”.