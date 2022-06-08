تقرير: تاليسكا قرر مغادرة النصر السعودي والعودة للدوري البرازيلي

كشفت تقارير صحفية تركية على أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، قرر الرحيل عن الفريق، والعودة للعب مرة أخرى في بلاده.

وقالت صحيفة ”fanatik“ التركية، إن تاليسكا يريد مواصلة مسيرته المهنية في بلاده، وإنه على وشك التوقيع لناد جديد، فقط ينتظر انتهاء الموسم مع النصر.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن تاليسكا لم يكن يخطط للعب في أوروبا، حيث إن اللاعب كان ضمن اهتمامات ناديي بشيكتاش وفنربخشة التركيين، لكنه أراد الذهاب إلى بلاده أكثر.

وانتظم تاليسكا، في تدريبات الفريق أمس، عقب انتهاء الإجازة الخاصة به التي حصل عليها نتيجة وجود بعض الظروف العائلية.

وقدم اللاعب البرازيلي مستويات رائعة مع نادي النصر هذا الموسم، 28 مباراة رسمية وسجل 19 هدفا وصنع هدفين.

يعد تاليسكا أكثر لاعب سجل للنصر هذا الموسم بالدوري السعودي للمحترفين، برصيد 18 هدفا في 26 مباراة بدقائق لعب 2272 دقيقة.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024، الذي انضم إليه في 2021، قادما من غوانغجو أيفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ولعب تاليسكا سابقا لنادي بنفيكا البرتغالي في 2014 في صفقة تقدر بـ4.75 مليون يورو.

ويستعد نادي النصر، لمواجهتي الحزم والفتح، في الجولتين الأخيرتين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يومي 18 و23 من الشهر الجاري.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة خلف الهلال الوصيف والاتحاد المتصدر (61 نقطة لكل منهما) قبل جولتين على نهاية الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.