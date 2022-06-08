وليد الفراج لرابطة المحترفين: كفاكم تمطيطا بالدوري السعودي وتأجيلا "خلصونا" (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، انتقادات لرابطة المحترفين بالدوري السعودي، بسبب إمكانية تأجيل مباريات المسابقة لمدة أسبوع آخر، بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات كأس آسيا 2023.

الدوري السعودي شهد الفترة الماضية أكثر من تأجيل، أبرزها تأجيل الجولة 27، للحداد بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتحدد يوم 23 يونيو المقبل موعدًا لنهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستقام الجولة الـ30 والأخيرة بالدوري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد كرة القدم يدرس تأجيل الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين لمدة أسبوع بسبب المنتخب الأولمبي.

يأتي ذلك في حالة تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تقام حاليا في أوزبكستان.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بكأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم منتخبات اليابان وطاجيكستان والإمارات.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي: ”الدوري تمدد لأغسطس ولا أعرف كيف سيدخل موسم في موسم مقبل، والمنتخب الأولمبي لو صعد لنهائي كأس آسيا تحت 2023 سيتم تمديد الدوري مرة ثانية“.

وأضاف: ”هذا ليس منطقيا وأوجه نداء لرابطة المحترفين واتحاد الكرة كفاية علينا أن نخلص هذا لم يعد دوريًا، الموضوع أصبح تمطيطا بتمطيط، حتى الذي سيفوز بالدوري لن يفرح لأن الموضوع أصبح شاقا، خلصونا“.

فيما قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني، إن تأجيل المباريات لم يخل بعدالة المنافسة بالدوري السعودي للمحترفين، بين الهلال والاتحاد.

وقال سلطان اللحياني في تصريحات لبرنامج ”أكشن مع وليد“: ”تأجيل المباريات لم يخل بعدالة المنافسة بدوري المحترفين، وماذا لو فاز الاتحاد بالكلاسيكو على الهلال؟ فهل سيتم الحديث عن التأجيلات؟!“.

وأضاف: ”التعامل مع الراحة أو ضغط المباريات هو من يصنع النتيجة المحققة“.

د. سلطان اللحياني: تأجيل المباريات لم يخل بعدالة المنافسة .. لو فاز #الاتحاد بالكلاسيكو على #الهلال فهل سيتم الحديث عن التأجيلات ⁉️#وليد_الفراج: تحقق نقطة من 9 وتقولون عدالة منافسة 🤷🏻‍♂️ اشترك الآن على ⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/6Ion7EsqrJ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 7, 2022

ويتبقى جولتان فقط على انتهاء الدوري السعودي، حيث يتصدر الاتحاد برصيد 61 نقطة وهو نفس رصيد نادي الهلال، ولكن يتفوق الاتحاد في الأهداف بفارق هدف وحيد عن الأزرق حيث نجح في تسجيل 59 هدفا فيما سجل الزعيم 58 هدفا.

وخاض الاتحاد 28 مباراة نجح في الفوز في 19 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات.