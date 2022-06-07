إدارة النصر تطالب بسرعة اتخاذ القرارات في قضيتي عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، أرسلت خطابين رسميين إلى لجنة الاحتراف ومركز التحكيم تطالب فيهما بسرعة اتخاذ القرار في قضيتي المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومحمد كنو.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارا بإيقاف محمد كنو، عن المشاركات المحلية والدولية مدة 4 أشهر، على خلفيه توقيعه للنصر في يناير الماضي ثم إنهاء العقد من طرف واحد والتوقيع للهلال.

وقرّرت اللجنة إيقاف الهلال عن فترتي تسجيل، وإلزامه مع كنو بالتضامن بدفع مبلغ 27 مليون ريال لنادي النصر.

وتأتي العقوبات على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد كنو والهلال لحفظ حقوقه، بعدما وقع عقدا رسميا، مع اللاعب البالغ 27 عاما والقادم إلى الهلال من الاتفاق عام 2017، في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة (الستة أشهر الأخيرة من عقده) التي تخول له التوقيع مع اللاعب دون الرجوع لناديه الهلال، لكن كنو تراجع عن تعاقده ووقع عقدا جديدا مع الهلال.

وتوجه نادي الهلال بدوره إلى مركز التحكيم الرياضي للطعن على الحكم.

ويعتبر كنو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفرنسي هيرفيه رينارد، مدرب المنتخب السعودي، حيث انضم لمعسكر الفريق مؤخرا.

قضاة قضية كنو: سعودي ومصري محكمان.. وبريطاني يرجح الحكم https://t.co/5o7tmIVI43 pic.twitter.com/9Wla7JyYfX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

قضية حمدالله

كما طالبت إدارة النصر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بسرعة البت في قضية الشكوى ضد حمدالله، لاعب الاتحاد، وناديه فيما يعرف بـ“قضية التسجيلات“.

وتقدمت إدارة النصر بشكوى، ضد نادي الاتحاد، وحامد البلوي، وعبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع النصر وخلال ”الفترة المحمية“.

وفي أبريل الماضي أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في السعودية جدلا واسعا، بين جماهير النصر والاتحاد.

وتداولت حسابات نصراوية المقطع الصوتي المنسوب للاعب النصر السابق والاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد.

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي على أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لناد يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

وزعم مروجو المقطع الصوتي أنه لحمدالله والبلوي قبل مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي الموسم الماضي.

وفسخ نادي النصر عقد حمدالله وطالبه بدفع شرط جزائي بعدما أكد النادي العاصمي أنه يمتلك ما يثبت إخلال اللاعب ببنود التعاقد.

في حين اشتكى حمدالله، أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر وطالب بشطبه، إلا أن شكواه تم رفضها.