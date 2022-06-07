ما حقيقة انضمام نايف هزازي لنادي القادسية السعودي؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الصيعري، حقيقة توقيع المهاجم نايف هزازي على عقد مع نادي القادسية السعودي، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

وتداول رواد موقع ”تويتر“ صورة لنايف هزازي يحمل قميص نادي القادسية مع أحد مسؤولي النادي ليعتقد البعض أن اللاعب البعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة انضم لفريقه الجديد.

ولكن الصيعري، قال عبر حسابه على تويتر: ”غير صحيح تعاقد نايف هزازي مع القادسية“.

وأضاف: ”اللاعب تربطه علاقة برئيس نادي القادسية وأثناء زيارته للشرقية فضل زيارة النادي وتم إهداؤه قميص نادي القادسية“.

كما لم يعلن نادي القادسية ضم أي لاعب جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب الـ33 عامًا حاليًا، بدأ بداية قوية في ملاعب كرة القدم، فقد نشأ في ملاعب الاتحاد، ومنه انتقل للشباب ثم النصر فالتعاون، لكن منذ عام 2018 وهو يتخبط بين الفرق.

غير صحيح تعاقد نايف هزازي مع #القادسية اللاعب تربطه علاقة برئيس نادي القادسية واثناء زيارته للشرقية فضل زيارة النادي وتم اهداءه قميص نادي القادسية pic.twitter.com/D297V9fKvu — وليد الصيعري (@waleedalsaiary) June 7, 2022

وخاض هزازي في صيف 2018 تجربة احترافية في الدوري الروماني، عاد منها لنادي أحد ثم العدالة.

ولم يعلن نايف اعتزاله، حيث كان يبحث عن نادٍ للانضمام له في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن نايف هزازي حصد خمس بطولات في مشواره، بواقع لقبي دوري سعودي مع الاتحاد، ولقبي كأس خادم الحرمين الشريفين مع العميد والشباب، ولقب كأس السوبر السعودي مع الليوث.

نايف هزازي لعب سابقا مع النصر 46 مباراة في كافة البطولات أحرز خلالها 10 أهداف واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.

وسجل هزازي 37 هدفًا مع الاتحاد، و20 خلال 27 مباراة فقط مع الشباب.

وعلى مستوى الموسم الحالي من الدوري السعودي، يتنافس الهلال والاتحاد على اللقب، حيث يملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي جولتين على النهاية.

وفي آخر جولتين من المقرر أن يلعب الهلال أمام الفتح والفيصلي، في حين يواجه الاتحاد منافسيه الاتفاق والباطن.

ويكفي الهلال الفوز في المباراتين ليحتفظ الزعيم باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في التاريخ.

ويعود آخر فوز للاتحاد بلقب الدوري السعودي إلى موسم 2008/2009.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين نال الفيحاء اللقب، لأول مرة في تاريخه، بالفوز بركلات الترجيح على الهلال الشهر الماضي بعد التعادل 1/1.