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رياضة

فالنسيا يضع فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي على رأس أولوياته
تاريخ النشر: 07 يونيو 2022 19:52 GMT
تاريخ التحديث: 07 يونيو 2022 20:30 GMT

فالنسيا يضع فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي على رأس أولوياته

غاتوزو المدرب القادم للفريق الإسباني سيرحب بالتعاقد مع أبو بكر رغم استمرار عقده مع النصر حتى 2024.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إلى أن الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر السعودي، على رأس أولويات فالنسيا الإسباني رغم ارتباطه بعقد مع العالمي حتى يونيو/حزيران 2024.

وقال موقع ”كاليتشو ميركاتو“ الإيطالي، إن فالنسيا الذي استغنى عند مديره الفني خوسيه بوردالاس، يوم الجمعة الماضي، وبات قريبًا من التعاقد مع الإيطالي جينارو غاتوزو، وضع الدولي الكاميروني على رأس أولوياته للموسم المقبل.

ويستهدف فالنسيا التعاقد مع غاتوزو، وكذلك أبو بكر لتعزيز تشكيلته للموسم الجديد، خاصة أن المدير الفني الإيطالي لا يمانع في التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا يتطلع للعودة للعب في أوروبا الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبًا من الانضمام إلى فالنسيا قبل عدة مواسم في عهد المدرب السابق مارسيلينو غارسيا تورال، لكن الانتقال لم يحدث في ذلك الوقت.

كما أن فنربخشة التركي وضع أبو بكر تحت راداره خاصة بعد تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للهلال السعودي، المنافس التقليدي للنصر.

وانتقل أبو بكر من بشكيتاش التركي، الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق للقب المحلي في 2021، وشق طريقه نحو النصر وسجل معه 9 أهداف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وصنع 4 أخرى خلال 22 مباراة رسمية خاضها الموسم الحالي.

وبدأ ”أبو بكر“ مسيرته في كوتون سبور الكاميروني، ودافع لاحقًا عن ألوان قمصان أندية فالنسيان، ولوريان في فرنسا، وبورتو البرتغالي، وبشكتاش، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 9 ملايين يورو.

وكان أبو بكر، مهاجم بورتو البرتغالي السابق، صاحب هدف تتويج الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2017 على حساب مصر، كما فاز بالدوري البرتغالي مرتين مع بورتو، وبالدوري التركي مرتين مع بشيكتاش آخرها في الموسم الماضي.

كما أنه ساهم بتأهل ”الأسود التي لا تقهر“ إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على الجزائر 2-1 في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، نهاية الشهر الماضي، وذلك عبر قاعدة الهدف خارج الأرض.

ولا شك أن ”أبو بكر“ عزز الخيارات الهجومية للنصر إلى جوار البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله وانتقاله للمنافس المحلي الاتحاد.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث برصيد 55 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن الهلال والاتحاد المتصدرين قبل جولتين على نهاية المسابقة.

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