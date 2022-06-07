الاتحاد السعودي يعلن آلية بطولة كأس السوبر بنظامها الجديد بداية من 2023

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر المحلية اعتبارا من الموسم المقبل 2022-2023 لتقام بمشاركة أربعة أندية.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين إن الأندية الأربعة التي ستشارك في البطولة هي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري المحترفين.

وأوضح الاتحاد أنه في حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية الدوري.

وفي حال عدم تكرار أي فريق من الأربعة ستقام أولى مباريات قبل النهائي بين بطل الدوري ووصيف كأس الملك على أن تجمع المباراة الأخرى بطل الكأس ووصيف الدوري.

وسيلتقي الفائز من المباراتين في المباراة النهائية.

أما في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الأندية الأربعة فسيتم اللجوء إلى ترتيب أندية الدوري مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في البطولة وفقا لما يلي:

نصف نهائي1: الفريق رقم 1 في القرعة مع الفريق رقم 2 في القرعة

نصف نهائي2: الفريق رقم 3 في القرعة مع الفريق رقم 4 بالقرعة.

النهائي: الفريق الفائز من نصف نهائي1 مع الفريق الفائز من نصف نهائي2.

وسيلتقي الفائز بلقب الدوري الموسم الحالي مع الفيحاء بطل كأس الملك في كأس السوبر للموسم الحالي.