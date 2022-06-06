رسميا.. اعتماد آلية المشاركة في كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد آلية المشاركة في كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد.

ويتكون نصف النهائي من بطل الدوري ضد وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ضد وصيف الدوري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد. 🔽 https://t.co/qYuqyJ6Vma pic.twitter.com/tjdjAPkR0Q — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 6, 2022

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان: ”وفقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي اعتبارا من النسخة المقبلة 2022/2023 لتقام بمشاركة 4 فرق. بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف الدوري السعودي.

وأضاف: ”في حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء لترتيب أندية الدوري السعودي وسيكون توزيع المباريات وفقا لإحدى الآليتين التاليتين:

الآلية الأولى: في حال تكرار أي فريق من الفرق الأربعة سوف تقام المباريات حسب التالي:

نصف النهائي 1: بطل الدوري – وصيف كأس الملك.



نصف النهائي 2: بطل كأس الملك – وصيف الدوري.

الآلية الثانية: في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة سيتم اللجوء لترتيب أندية الدوري السعودي مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في البطولة حسب التالي:

نصف النهائي 1: الفريق رقم 1 في القرعة – الفريق رقم 2 في القرعة.

نصف النهائي 2: الفريق رقم 3 في القرعة – الفريق رقم 4 في القرعة.

النهائي: الفائز من نصف النهائي 1 – الفائز من نصف النهائي 2.

وفاز الهلال بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي بالفوز بركلات الترجيح على الفيصلي، ليرفع الهلال رصيده إلى ثلاثة ألقاب في كأس السوبر السعودي (رقم قياسي)، في حين حقق النصر اللقب مرتين عامي 2019 و2020، مقابل لقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

صراع قوي

وعلى مستوى الموسم الحالي من الدوري السعودي، يتنافس الهلال والاتحاد على اللقب، حيث يملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي جولتين على النهاية.

وفي آخر جولتين من المقرر أن يلعب الهلال أمام الفتح والفيصلي، في حين يواجه الاتحاد منافسيه الاتفاق والباطن.

ويكفي الهلال الفوز في المباراتين ليحتفظ الزعيم باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في التاريخ.

ويعود آخر فوز للاتحاد بلقب الدوري السعودي إلى موسم 2008/2009.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين نال الفيحاء اللقب، لأول مرة في تاريخه، بالفوز بركلات الترجيح على الهلال الشهر الماضي بعد التعادل 1/1.