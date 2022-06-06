فنربخشة التركي يقدم عرضا لضم فينيست أبو بكر نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن نادي فنربخشة التركي قدم عرضا لضم الكاميروني فينيست أبو بكر، نجم النصر السعودي، في الميركاتو المقبل.

وقالت صحيفة ”haber7“ التركية نقلا عن موقع ”Metartings“ الروسي، إن نادي فنربخشة يبحث عن مهاجم للموسم الجديد حتى وقع اختياره على مهاجم بشيكتاش السابق، فينسينت أبو بكر.

وأوضحت الصحيفة، أن من أولوية فنربخشة هي انتقال مهاجم النصر الذي أبدى استعداده للعب في تركيا مرة أخرى، وليس المهاجم الروسي أرتيم دزيوبا.

وكانت تقارير تركية ذكرت سابقا، أن إدارة نادي فنربخشة بقيادة مدربها الجديد البرتغالي خورجي جيسوس ترغب في ضم لاعب النصر فينيست أبو بكر.

وينتهي عقد المهاجم الكاميروني، البالغ من العمر 30 عاما، مع نادي النصر في يونيو 2024.

أسباب غياب فينسنت أبو بكر عن مباريات النصر السعودي الأخيرة https://t.co/12uxR6jm3m pic.twitter.com/1m34j4DYJz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وكانت تقارير صحفية تركية أشارت إلى أن إدارة النصر قد حددت مبلغ 10 ملايين يورو للتنازل عن عقد اللاعب الكاميروني.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، فإن إدارة النصر ستسمح للمهاجم الكاميروني بالمغادرة إذا تلقت عرضًا بالمستوى المطلوب.

وقال إن هناك اهتمامًا كبيرًا من إسبانيا وإنجلترا بالمهاجم الكاميروني، بالإضافة إلى نادي فنربخشة.

وانضم أبو بكر للنصر في صيف 2021 قادما من بشيكتاش بعقد مدته 3 سنوات، وتبلغ قيمته السوقية 11.5 مليون يورو.

وشارك فينسنت أبو بكر في 22 مباراة مع النصر، في الدوري السعودي، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ولفت أبو بكر أنظار الفرق الأوروبية، حيث بدأ مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو البرتغالي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققا 17 فوزا، و4 تعادلات و7 هزائم.