الأهلي السعودي يسعى لحل أزمة ساريتش خوفا من تطبيق عقوبة منعه من تسجيل لاعبين

تسعى إدارة النادي الأهلي السعودي لتقديم استئناف لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد البوسني ألفيس ساريتش، بعد صدور حكم من غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب.

وتواجه إدارة الأهلي عقوبة الإيقاف عن التسجيل، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما لم تصل إلى حل مع ساريتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن إدارة ”الراقي“ تقدمت بطلب استئناف رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ضد ساريتش، بعد تلقيها خطابًا من ”فيفا“ بشأن قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح اللاعب البوسني.

ويطالب اللاعب الأهلي بمبلغ 2.5 مليون يورو، بعدما أنهى النادي عقده في بداية الموسم الجاري، مقابل تعويض مالي يسدد على 6 دفعات، تُسلم في تواريخ محددة، وهو ما لم يتم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خطاب الشكوى، المقدم من “فيفا” لإدارة الأهلي، تضمَّن قرارًا بمنع النادي من التسجيل حتى سداد المبلغ الخاص باللاعب.

وأوضحت أن ”مسؤولي الأهلي يسعون للتواصل مع ساريتش، خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض المبلغ، وتسليمه مستحقاته دفعة واحدة، والوصول إلى حل يرضي الطرفين“.

وكان الأهلي تعاقد مع ساريتش خلال صيف 2019 لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي سوون سامسونغ الكوري الجنوبي.

ولم ينجح ساريتش من تقديم المستوى المأمول منه، لتقرر إدارة الأهلي إنهاء العقد معه في صيف 2021، من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب بدل منه.

وأشارت تقارير إلى أن فيقا وقع غرامة على الأهلي قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى 5% فوائد منذ الـ1 من نوفمبر، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب البوسني، هذا بالإضافة إلى 500 ألف يورو بسبب مخالفة بنود العقد من جانب الأهلي، وفي حال عدم تسديد المبلغ كاملًا خلال 45 يومًا، سيتم تطبيق عقوبة الإيقاف عن تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات متتالية.

ويعيش الأهلي أزمات كبيرة الفترة الماضية، خاصة في ظل تخبطه في بطولة الدوري السعودي.

وكان 7 أعضاء ذهبيين في الأهلي تقدموا بطلب لعقد الجمعية العمومية غير العادية في مقر النادي، لكن طلبهم قوبل بالرفض، لعدم اكتمال النصاب، إذ لم تتجاوز أصواتهم 25% وهي النسبة الأدنى من القوة التصويتية لأعضاء الجمعية.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، ولا يفصله عن أول مراكز الهبوط (الـ14) سوى نقطة وحيدة.