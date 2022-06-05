المنتخب السعودي يخسر أمام كولومبيا وديًا (فيديو)

خسر المنتخب السعودي 0/1 أمام منافسه الكولومبي، اليوم الأحد، في مباراة ودية ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى ملعب ملعب نويفا لا كوندومينا في إسبانيا سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب رفائيل بوري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

الهدف الأول لمنتخب كولومبيا سجله اللاعب رفائيل بوري عند الدقيقة 9 ⁧السعودية⁩ 0 × 1 ⁧كولومبيا#السعودية_كولومبيا⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/KuEv7K88HX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 5, 2022

وهذه أول مباراة تجمع السعودية مع كولومبيا.

وغاب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المباراة، بعد تعرضه لوعكة صحية، وقاد المواجهة مساعده لوران بونادي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مع فنزويلا، يوم الخميس، ثم مع الإكوادور، يوم 23 سبتمبر، وأمام كرواتيا يوم 16 نوفمبر.

وضمن منتخب السعودية مع رينارد التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدر الأخضر ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجمع المنتخب السعودي 23 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز 7 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم يلاقي بولندا، يوم السبت 26 نوفمبر، على أن يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.