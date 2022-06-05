ما العقوبات المحتمل توقيعها على نادي الاتحاد بسبب قضية الشباب وشراحيلي؟ (فيديو)

كشف المحامي سعود الرمان، عن العقوبات المحتمل توقيعها على نادي الاتحاد بسبب الشكوى التي أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن تقديمها ضد إدارة ”العميد“ لتعاقدهم مع اللاعب أحمد شراحيلي، قبل انتهاء عقده مع ”الليوث“.

وخلال شهر يناير الماضي، أعلن نادي الاتحاد، عن التعاقد مع أحمد شراحيلي مدافع الشباب لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية الموسم الحالي بنهاية عقده.

الاتحاد تعاقد مع شراحيلي، الذي لم يتفق مع نادي الشباب على تمديد عقده، لينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبا حرّا ومن ثم يتعاقد العميد معه حتى موسم 2024-2025.

ولكن صحيفة ”الرياضية“، كشفت عن رفع نادي الشباب دعوى ضد الاتحاد وشراحيلي، بسبب مفاوضات الطرفين في أثناء سريان العقد، بالإضافة إلى مخالفات أخرى من اللاعب ووكيله.

وأضافت الصحيفة، أن الشكوى التي سيرفعها نادي الشباب، مرفوقة بملف يحتوي على أدلة تستند إليها الإدارة الشبابية.

وكانت هناك محاولات ،خلال الفترة الماضية، للوساطة بين الطرفين، وذلك قبل الشكوى ولكنها فشلت، لتقرر إدارة الشباب تقديم شكوى ضد الاتحاد.

خالد البلطان عن أزمته مع نادي الاتحاد بسبب شراحيلي: ضاعت علاقة كنت أحسبها أخوية https://t.co/fW6kxN5vxe pic.twitter.com/YXzSuhRtMg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

وقال المحامي سعود الرمان، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت ”هي قضية مثارة إعلاميا وكلامي سيكون مجرد افتراضات ولم يتم صدور أي تفاصيل خاصة بها، ولكن أعتقد أن من الإثباتات ربما وجود تسجيلات أو تحويلات مالية ويثبت من خلالها الشباب تفاوض الاتحاد مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة، وفي حال ثبوت صحة ذلك من الممكن توقيع عقوبات على نادي الاتحاد“.

وعن الفارق بين أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله والنصر مع الاتحاد، وقضية شراحيلي والشباب، أوضح ”قضية النصر تختلف كليا عن قضية نادي الشباب، فالنصر رفع قضية تحريض لاعب على إنهاء عقده لسبب غير رياضي بالتالي لو ثبتت صحة الشكوى فالعقوبة تكون الإيقاف فترتي تسجيل، ولكن قضية شراحيلي هي التفاوض مع لاعب قبل انتهاء عقده وقبل دخول الفترة الحرة، وبذلك يكون الاتحاد خالف أصل المادة الـ24 من لائحة الاحتراف التي تنص على أن النادي الذي يريد التفاوض مع لاعب محترف عليه مخاطبة ناديه كتابيا، وفي حال خالف ذلك تقع العقوبات المناسبة على المخالف على أساس المادة الـ64“.

وتابع ”العقوبات ستقع على 4 أطراف، اللاعب والنادي ومفاوض النادي ووكيل اللاعب، وعقوبة اللاعب هي: إما إنذار خطي وإما عقوبة مالية وإما إيقاف لا يتجاوز 6 أشهر، ويجوز للجنة إيقاع أكثر من عقوبة في الوفت ذاته، بالنسبة للاتحاد تقع عليه العقوبات الواردة في اللائحة، وهي: إنذار خطي، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال، وإيقاف لا يزيد عن فترتين، والوسيط سيتعرض أيضا لـ5 عقوبات منها إيقاف سنة كاملة، وغرامة مالية، وقد تصل العقوبة حد حرمانه من العمل في هذه المهنة، ومفاوض الاتحاد تقع عليه العقوبات ذاتها“.

وأوضح ”اليوم يتكلمون عن المدد الزمنية وهل يحق للشباب الشكوى بعد انتهاء المدد، فاللائحة تقول إن النادي يكون علم بالمخالفة خلال موسمين من حدوث المشكلة، وبالتالي يحق للشباب شكاية الاتحاد“.