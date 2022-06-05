خالد البلطان: لا أخطط للترشح لرئاسة الشباب مرة أخرى.. وبيع إيغالو انقذ النادي من الانهيار ماليا

تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، عن فترته المقبلة مع ”الليوث“، واستعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت ”لا أخطط للترشح مرة أخرى لرئاسة نادي الشباب، ولكن هدفي هو إبقاء النادي قويا وعزيزا، ولديه ملعب ومنشآت ومشروع وعقد رعاية كبير ومدينة رياضية، وسأعمل لآخر يوم في فترتي على هذه المشاريع، ولا أمانع أن يأتي رئيس جديد يمتلك الطموح والحلم، وقريبًا ستشاهدون مراكز التدريب ونحن في مرحلة التصاميم“.

وأضاف ”أهنئ الشبابيين بذكرى اليوبيل الماسي، سنقيم هذا الاحتفال مع افتتاح الملعب الجديد، ويتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمواعيد المحددة التي جاءتنا من الوزارة والمقاول، وسيتسع الملعب لـ14 إلى 15 ألف متفرج، وسيكون ملعبًا من أجمل الملاعب، ويضم مشروع الشباب 8 ملاعب، ومركزا رياضيا ومدينة رياضية و4 معسكرات، وهذا حلم نادي الشباب“.

بيع إيغالو

وعن قيامه ببيع النجم النيجيري إيغالو للهلال، وهو ما عرّضه للانتقادات، أشار ”كنت بين قرارين، إما بيع إيغالو وإما انهيار نادي الشباب ماليًّا، وهذا الكلام رسمي، وكان أصعب قرار!، ولا يتخذه إلا رئيس شجاع، وكنا في نهاية شهر يناير، وكان هناك 4 لاعبين يرغبون في إنهاء التعاقد لعدم الحصول على رواتبهم لأربعة أشهر متواصلة“.

وأردف ”إيغالو أول اللاعبين وإذا لم نبعه سيرحل مجانا، وبانيغا هو الثاني ولم يقصر معنا في شيء، ولكن كان يعاني ضغوطات، وكان سيرحل بعد 4 أيام مجانا، وباولينيو أيضًا وإيغور كانا سيرحلان مجانا“.

وأردف ”الأبواب كلها كانت مغلقة أمامي، ولا حلَّ إلا ببيع أوديون إيغالو، والاستفادة منه ماديا لحل باقي أزمات النادي، وهو الأمر الذي حدث بالفعل“.

وواصل ”كلمة حق، بانيغا يحب الشباب كثيرًا، طلب من وكيله أن يأتي وبالفعل جاء وجلست معه في البوليفارد، من أجل إيجاد حل لمشكلة اللاعب، ولم نتفق على شيء، ولكن اللاعب الأرجنتيني تنازل عن 500 ألف يورو لصالح النادي، لم أر أي لاعب مثله“.

حسان تمبكتي

كما تحدث رئيس الشباب عن مصير لاعبي الفريق حسان تمبكتي ومتعب الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح البلطان ”اجتمعت بتمبكتي ووالده ووكيله خلال الأشهر الأخيرة 5 مرات، وأراد اللاعب تأجيل قراره النهائي حتى ينتهي عقده، إذ يتبقى له مع الشباب سنة و8 أشهر“.

وأكد رئيس الشباب، أن متعب الحربي اتخذ قراره وقام بتجديد عقده مع الشباب لمدة 5 مواسم، بخلاف الموسم الحالي، كما أكد البلطان أن النادي سيتعاقد رسميا مع لاعب آسيوي، خلال الموسم المقبل.

‏واختتم البلطان حديثه، قائلا ”لن أنزل عن المستوى الذي وصلنا إليه في استقطاب اللاعبين الأجانب، وأطالب الجماهير بتقدير الظروف التي نمر بها، وأن تثق بالنادي من جديد“.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.