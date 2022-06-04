خالد البلطان عن أزمته مع نادي الاتحاد بسبب شراحيلي: ضاعت علاقة كنت أحسبها أخوية

تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، عن قضيته مع الاتحاد بعد توقيع الأخير مع أحمد شراحيلي، وهو ما أثار أزمة كبيرة للناديين، بسبب مفاوضاته أثناء سريان العقد ومخالفات أخرى من اللاعب ووكيله.

وكانت إدارة نادي الشباب، اتفقت مع شراحيلي قبل الفترة الحرة في عقده للتوقيع لنادي الشباب، وقال البلطان في حديث سابق له: ”اللاعب وافق واتفقنا على موعد محدد للتوقيع، لكن اللاعب تراجع، ولدينا رسائل صوتية على اللاعب تثبت كلامنا، واتضح أن اللاعب اتفق مع الاتحاد منذ فترة، ومن يخالف العهود لا يوفقه الله“.

وقال البلطان، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: ”استنفذنا كل الطرق الودية مع نادي الاتحاد لذلك سنرفع قضية ضدهم لمفاوضتهم للاعب أحمد شراحيلي قبل دخول فترة الـ(6) شهور وهذا مثبت لدينا“.

وأضاف: ”كان هناك عُرف بين إدارتي الاتحاد والشباب كنا نأخذ اللاعبين بكل احترافية إلا اليوم لما تم التوقيع مع شراحيلي بالطريقة التي حدثت، أنا متألم من إدارة الاتحاد ووكيل اللاعب، ضاعت علاقة كنت أحسبها أخوية، وحاولت حل الموضوع بشكل ودي مع إدارة الاتحاد لكن لم يكن هناك أي تجاوب ونستخدم حقوقنا وعندنا أدلة ومتأكد من كسب القضية“.

وأردف: ”الاتحاد فاوض شراحيلي قبل الفترة الحرة بفترة طويلة وهو آخر ناد توقعته يسويها معنا، جلست أياما مصدوما مما فعلته إدارة الاتحاد“.

وتابع: ”باب الصلح مفتوح مع نادي الاتحاد حتى الآن“.

ولعب شراحيلي سابقا للهلال في الفئات السنية وأعاره الهلال إلى نادي الفتح عام 2017، وانتقل لنادي الشباب في 2019.

ويحتل الشباب المركز الرابع في الدوري السعودي حاليا برصيد 53 نقطة قبل جولتين على النهاية، حيث ينافس الاتحاد مع الهلال على لقب الدوري.

وسيخوض الشباب آخر مبارياته في الدوري المحلي أمام التعاون والأهلي قبل استضافة ناساف كاراشي الأوزبكي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا العام المقبل.