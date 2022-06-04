النصر السعودي يدخل في مفاوضات مع المدرب فاتح تريم لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات مع فاتح تريم، المدرب السابق لفريق غلطة سراي التركي، لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية، بحسب مصادرها، إن إدارة النصر تواصلت مع المدرب فاتح للتفاوض معه في الموسم الجديد، ومعرفة طلباته المالية.

مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر يبحث خلال الفترة الحالية عن التعاقد مع مدرب عالمي استعدادًا للموسم المقبل.

واستقر النصر على عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو، ليفاوض عددًا من المدربين في الفترة الماضية، أبرزهم السويسري لوسيان فافر، وقبله الفرنسي رودي غارسيا.

وكانت صحيفة ”الجزيرة“ قد كشفت أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع المدرب لوسيان فافر لتدريب الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، عبر حسابها على ”تويتر“، نقلا عن مصادرها، إنه يتبقى فقط توقيع المدرب بشكل رسمي.

وكان لوسيان فافر قد رفض مؤخرا العودة لمنصب المدير الفني لفريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، رغم أنه كان المرشح المفضل لدى الإدارة، ليواصل النادي بذلك البحث عن مدرب جديد للفريق.

بينما تولى فاتح تريم قيادة غلطة سراي التركي عام 1996، وفاز الفريق تحت قيادته ببطولة الدوري التركي لمدة أربع سنوات متتالية .

وتوج المدرب البالغ من العمر 68 عاما بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2000، مما جعل فاتح أنجح مدرب لغلطة سراي التركي في تاريخه.

ومن المقرر أن يستمر روسو في قيادة الإدارة الفنية لفريق الكرة بنادي النصر حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، إلا أن الإدارة بدأت مساعيها في التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 هزائم.