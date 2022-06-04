محاولات الوساطة فشلت.. الشباب يشكو نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي ‎الشباب ستقوم برفع دعوى، غدا الأحد، ضد نادي ‎الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي؛ بسبب مفاوضاته أثناء سريان العقد ومخالفات أخرى من اللاعب ووكيله.

ووفقا لصحيفة ”الرياضية“، فإن الشكوى تتضمن ملفا يحتوي على أدلة تستند عليها الإدارة الشبابية، علما بأن كل محاولات الوساطة بين الطرفين قبل الشكوى قد فشلت.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اتفقت مع شراحيلي قبل الفترة الحرة في عقده للتوقيع لنادي الشباب، وقال البلطان في حديث سابق له: ”اللاعب وافق واتفقنا على موعد محدد للتوقيع، لكن اللاعب تراجع، ولدينا رسائل صوتية على اللاعب تثبت كلامنا، واتضح أن اللاعب اتفق مع الاتحاد منذ فترة، ومن يخالف العهود لا يوفقه الله“.

وأضاف رئيس الشباب حينها: ”اللاعب نام وهو يريد الشباب، صحى غير رأيه ويبي الاتحاد، لدينا أدلة سيتم رفعها للاتحاد السعودي“.

وفي يناير الماضي أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسميا مع أحمد شراحيلي، البالغ من العمر 28 عاما، بعقد يمتد حتى 2025.

ولعب شراحيلي سابقا للهلال في الفئات السنية وأعاره الهلال إلى نادي الفتح عام 2017، وانتقل لنادي الشباب في 2019.

ويحتل الشباب المركز الرابع في الدوري السعودي حاليا برصيد 53 نقطة قبل جولتين على النهاية، حيث ينافس الاتحاد مع الهلال على لقب الدوري.

وسيخوض الشباب آخر مبارياته في الدوري المحلي أمام التعاون والأهلي قبل استضافة ناساف كاراشي الأوزبكي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا العام المقبل.

التجديد لبانيغا

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميرلو، إن الشباب بدأ التفاوض مع قائده المخضرم إيفر بانيغا لمدة عام إضافي.

وقال لويس ميرلو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن الشباب بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال بانيغا لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2024 لمدة عام آخر لينتهي العقد في نفس الشهر من عام 2025.

وانضم بانيغا إلى الشباب، في صيف 2020 لمدة ثلاثة أعوام، قادمًا من إشبيلية الإسباني، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 17 أخرى، خلال 60 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

وشارك بانيغا هذا الموسم في 31 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة.