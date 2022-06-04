الشباب السعودي يتفاوض مع بانيغا لتجديد عقده حتى 2025

قال الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميرلو إن الشباب السعودي بدأ التفاوض مع قائده المخضرم إيفر بانيغا لمدة عام إضافي.

وقال لويس ميرلو عبر حسابه على موقع ”توتير“ إن الشباب بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال بانيغا لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2024 لمدة عام آخر لينتهي العقد في نفس الشهر من عام 2025.

🚨Al Shabab tiene negociaciones avanzadas para renovarle a Ever Banega, tal como comentó @GerGarciaGrova.

*️⃣Su contrato termina en diciembre de 2024 y la intención es prolongarlo hasta el mismo mes de 2025. pic.twitter.com/U0ktB5X9bJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 3, 2022

ويبدو أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما قرر ألا يرحل عن صفوف الشباب بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل تلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية، أبرزها من بوكا جونيورز.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الأرجنتينية إلى أن بوكا جونيورز يرغب في التعاقد مع بانيغا، بعد تقديمه مستوى رائعا رفقة الشباب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

ويريد خوان رومان ريكيلمي نائب رئيس بوكا جونيورز إعادة بانيغا إلى ناديه السابق، حيث تحدث معه من أجل هذا الأمر، واللاعب كان مرحبًا بالفكرة في البداية.

ويشعر بانيغا، الذي شارك مع الأرجنتين في كأس العالم الماضية 2018 في روسيا، بالراحة مع نادي الشباب وفي السعودية، ويرغب في الاستمرار أطول فترة ممكنة.

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وانضم بانيغا إلى الشباب، في صيف 2020 لمدة ثلاثة أعوام، قادمًا من إشبيلية الإسباني، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 17 أخرى، خلال 60 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

ومن الجدير بالذكر أن بانيغا هو أحد أبناء نادي بوكا جونيورز، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في يناير/كانون الثاني 2007.

وكان نجم الشباب الحالي قد لعب لمدة عام واحد فقط مع الفريق الأول في العملاق الأرجنتيني، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وتألق بانيغا في صفوف الشباب وقاده للمركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، فضلا عن التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد تصدر دور المجموعات.

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وشارك بانيغا هذا الموسم في 31 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة.

ويحتل الشباب المركز الرابع في الدوري السعودي حاليا برصيد 53 نقطة قبل جولتين على النهاية، حيث ينافس الاتحاد مع الهلال على لقب الدوري.

وسيخوض الشباب آخر مبارياته في الدوري المحلي أمام التعاون والأهلي قبل استضافة ناساف كاراشي الأوزبكي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا العام المقبل.