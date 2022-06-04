نادي الهلال يتفاوض مع رامون دياز لتجديد عقده عامين أو ثلاثة

قال الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميرلو إن الهلال حامل لقب كأس الدوري السعودي للمحترفين بدأ مفاوضات تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران الحالي وذلك بعد نجاح المدير الفني السابق للنصر الإماراتي في إعادة الهلال للمنافسة على اللقب.

وأعلن الهلال في فبراير/شباط الماضي تعيين دياز مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعد إقالة البرتغالي ليوناردو غارديم الذي قاد الفريق للقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

🚨Al Hilal tiene charlas avanzadas con Ramón Díaz para renovar el contrato que vence el 30/6.

*️⃣El "Pelado" agarró al equipo a 16 puntos del líder y hoy comparten la punta.

*️⃣Su agente está en Arabia intentando cerrar el nuevo vínculo que será por 2 o 3 años. pic.twitter.com/xhUjTFGOF0 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 3, 2022

وقال الصحفي عبر حسابه على ”تويتر“ إن وكيل أعمال دياز في السعودية حاليا للتفاوض بشأن عقد جديد يستمر لمدة عامين أو ثلاثة مع ”الزعيم“.

وقلص دياز الفارق مع الاتحاد متصدر الدوري من 16 نقطة ليتساوى معه في رصيد النقاط ولكل منهما 61 نقطة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وانتزع الهلال القمة ويتقدم بالمواجهة المباشرة على الاتحاد الذي يملك الرصيد ذاته لكنه تراجع إلى المركز الثاني بعد فترة طويلة من الصدارة.

وعاد المدير الفني الأرجنتيني لقيادة الهلال لفترة ثانية إذ سبق له تدريبه ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وحتى فبراير/ شباط 2018 ونجح في التتويج معه بلقب الدوري.

شقيق محمد كنو: النصر لم يفاوضه قبل دخوله الفترة الحرة.. والاتحاد قدم عرضا للتعاقد معه https://t.co/keHcBeR3Gz pic.twitter.com/7XFknKH8vP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

كما سبق لدياز تدريب الاتحاد السعودي وبيراميدز المصري وريفر بليت الأرجنتيني قبل إقالته في فبراير/شباط الماضي من النصر الإماراتي

وقاد دياز الهلال إلى التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في مجموعة بالدور الأول ضمت الريان القطري والاستقلال من طاجيكستان والشارقة الإماراتي.

وخسر الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الفيحاء الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه عقب فوزه 3/1 على الهلال في ركلات الترجيح بعد وقت إضافي انتهى بالتعادل 1/1 الشهر الماضي.

وهذا أول ألقاب الفيحاء في تاريخه ويدين بالفضل في ذلك لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى إلى ركلتي ترجيح.

وسيضمن الهلال الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي إذا فاز في آخر جولتين على الفتح والفيصلي، بينما سيحاول الاتحاد الفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر غريمه المتصدر الجديد.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.