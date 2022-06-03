منافسة بين الاتحاد والأهلي السعوديين على المدافع البلجيكي جيسون ديناير

أشارت تقارير صحفية إلى أن البلجيكي جيسون ديناير أبلغ ناديه أولمبيك ليون الفرنسي بنيته عدم تجديد العقد الذي ينتهي في نهاية يونيو/حزيران المقبل ليمنح الأهلي السعودي فرصة التعاقد معه.

وقضى المدافع البلجيكي موسمًا سيئا بسبب مشاكل بدنية وجسدية مختلفة، حيث خاض 15 مباراة فقط في الدوري الفرنسي، لكن اللاعب البالغ عمره 26 عامًا يحظى باهتمام من أندية نابولي الإيطالي وستاد رين الفرنسي والأهلي السعودي.

لكن كما أوردت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في الأيام القليلة الماضية اهتمت العديد من الأندية الإنجليزية بديناير ، بالإضافة إلى فياريال وفالنسيا وإشبيلية وسيلتا فيغو التي تبحث التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي السابق.

ولم ينضم ديناير إلى تشكيلة منتخب بلجيكا التي تخوض غمار منافسات دوري الأمم الأوروبية بسبب مشاكل بدنية، وتلقى بالفعل عرضًا للتجديد مع ليون لكنه لم يقبله بعد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد يسعى للتعاقد مع اللاعب البلجيكي، ويسعى لإقناعه بعرض سخي.

وبدا ديناير وكأنه سيعزز دفاع ريال مدريد لأنه كان خيارًا بدون تكلفة ، لكن تم استبعاده. الآن العديد من الفرق في الدوري تضع أنظارها على قلب الدفاع البلجيكي الذي قد يجرب حظه في إسبانيا بعد أن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي لعدة مواسم.

وغاب ديناير عن الخسارة الكبيرة لبلجيكا على أرضها 4-1 أمام جارتها هولندا في المجموعة الأولى بالدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وينافس الاتحاد بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين قبل جولتين على النهاية، ويتقاسم الصدارة حاليا مع الهلال حامل اللقب عقب خسارته في جدة أمام الهلال ويملك كل منهما 61 نقطة.

أما الأهلي فيخوض موسما صعبا حيث يحتل المركز 11 في الدوري برصيد 31 نقطة قبل جولتين على النهاية ولا يزال يواجه شبح الهبوط للدرجة الثانية قبل جولتين على النهاية.

إذ يبتعد الأهلي بفارق نقطة واحدة عن الرائد والفيصلي صاحبي أول مراكز الهبوط ونقطتين عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير، بينما هبط الحزم بالفعل.