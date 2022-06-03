هل قدم تركي آل الشيخ عروضًا لرمضان صبحي وزيزو وأليو ديانغ؟

أنهى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي ألميريا الإسباني الجدل حول تقارير تعاقد ناديه مع أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك والمالي أليو ديانغ لاعب وسط الأهلي ورمضان صبحي نجم بيراميدز.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أكدت أن نادي ألميريا يعمل على التعاقد مع أحمد سيد زيزو وأليو ديانغ من الأهلي والزمالك، فضلا عن الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم بيراميدز، لتدعيم صفوف ألميريا في الموسم المقبل بعد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأصدر آل الشيخ بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أكد خلاله أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف.

وقال آل الشيخ: ”صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد…لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس“.

وأضاف: ”ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية… تحياتي“.



يذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني قال، يوم الإثنين الماضي، إن الفريق الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني سيتعاقد مع لاعبين سعوديين ومصريين في السوق الصيفي.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وهو يحتفل بكأس دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقال إن ألميريا سيتعاقد مع لاعبين من السعودية ومصر.

قلنا في ٣ سنين نصعد وجبناها في ٣ سنين والحمدلله ❤️🇸🇦🦁 pic.twitter.com/MCWc8Y1Pny — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 30, 2022

ونجح ألميريا في الصعود إلى الليغا، بعد غياب عن أضواء الليغا استمر 7 سنوات، بعد تعادله مع ليغانيس بنهاية مباريات الدرجة الثانية.

وخطف ألميريا التعادل من ليغانيس 2/2 ليحصل على المركز الأول المؤهل إلى النسخة المقبلة من الدوري الإسباني ليعود إلى الأضواء مرة أخرى بعد آخر نسخة له، العام 2016.