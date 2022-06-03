شقيق محمد كنو: النصر لم يفاوضه قبل دخوله الفترة الحرة.. والاتحاد قدم عرضا للتعاقد معه

كشف علاء كنو شقيق محمد كنو لاعب خط وسط نادي الهلال عن تطور جديد في ملف أزمة اللاعب بين الهلال والنصر.

وقال شقيق كنو: ”ما تم تداوله عن مفاوضة نادي النصر مع اللاعب محمد كنو ووكيله قبل دخوله الفترة الحرة هي أخبار خاطئة“.

قضاة قضية كنو: سعودي ومصري محكمان.. وبريطاني يرجح الحكم https://t.co/5o7tmIVI43 pic.twitter.com/9Wla7JyYfX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وأضاف: ”كنت الممثل لمحمد كنو في مفاوضاته مع النصر، عرض الاتحاد لكنو كان الأعلى قيمة ولكنه اختار التوقيع مع النصر“.

وتابع: ”محمد كنو وقع بنفسه مع نادي النصر“.

وكان الهلال قد أعلن في يناير الماضي عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، ثم أعلن نادي النصر أنه اتخذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع الهلال.

وقال النصر إن محمد كنو وقع معه على عقد، قبل أن يجدد مع الهلال، (خلال الفترة الحرة) على أن ينتقل اللاعب إلى العالمي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

تقرير: مركز التحكيم الرياضي يرفض النظر في طلب الهلال رفع الإيقاف عن محمد كنو https://t.co/6QpmkfYErq pic.twitter.com/6yk5UY1z4v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، قبل أن يتم تجديده حتى 2025.

وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017.

وفي مايو الماضي قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا، 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن دفع 27 مليون ريال تعويض مالي لنادي النصر.

في انتظار قبول طلب "التدابير الوقتية".. محمد كنو يرافق بعثة الهلال استعدادا لنهائي كأس الملك https://t.co/hVf1RItIVh pic.twitter.com/LAPMgd3ezU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وألزمت أيضا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبدأ محمد كنو مسيرته الكروية، في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، العام 2013، ولعب للفريق الأول بنادي الاتفاق 4 سنوات وخاض معه 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، مسجلا خلالها 11 هدفا.

يشار إلى أن الهلال والاتحاد يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيد كل منهما 61 نقطة وتتبقى جولتين على نهاية وانحصر اللقب بينهما.

في حين يحتل النصر المركز الثالث ويملك 55 نقطة.