رئيس كوريا الجنوبية يعطي الضوء الأخضر لاستضافة كأس آسيا 2023

قال المكتب الرئاسي، إن رئيس كوريا الجنوبية أعطى الضوء الأخضر لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، بعد أسابيع من قرار الصين التخلي عن حق تنظيم البطولة.

وأمر الرئيس يون سوك-يول وزير الرياضة بمحاولة تأمين استضافة الحدث بعد عشاء عمل جمعه يوم الخميس، مع لاعبي كرة قدم ومسؤولين قبل المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام البرازيل.

وجاء القرار عقب اقتراح من تشونغ مونغ-جيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم ولي يونغ-بيو، عضو المنتخب الكوري الجنوبي خلال كأس العالم 2002 حيث بلغ الفريق الدور قبل النهائي.

وسحبت الصين، في منتصف مايو/ آيار، عرضها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بسبب الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة يوم الثلاثاء، الدول المهتمة بتقديم عروضها لاستضافة كأس آسيا 2023 وتحديد 30 يونيو/ حزيران موعدا نهائيا لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.

وقال الاتحاد الياباني للعبة الشهر الماضي، إنه تم التواصل معه بشكل غير رسمي للنظر في إمكانية حلوله بديلا للصين في استضافة البطولة.

ولم تستضف كوريا الجنوبية نهائيات كأس آسيا منذ استضافتها لها العام 1960 لأول مرة. وفازت كوريا الجنوبية باللقب وقتها.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا في 10 مدن صينية مختلفة خلال الفترة ما بين 16 يونيو/ حزيران و16 يوليو/ تموز العام المقبل.

وأقيمت آخر نسخة في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات العام 2019، وتقام كأس آسيا كل أربعة أعوام.

وكأس آسيا 2023 هي النسخة رقم 18 من كأس آسيا، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا بالإضافة إلى المضيف.

وضمنت 12 منتخبا التأهل إلى كأس آسيا 2023 وهي السعودية والإمارات والعراق وعمان وسوريا وقطر ولبنان واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام وإيران.

ونال منتخب قطر لقب النسخة الأخيرة، في حين نال منتخب اليابان اللقب 4 مرات (رقم قياسي)، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر وأستراليا والعراق والكويت.